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Et ve Süt Kurumu 2024 hayvan alım fiyatı kaç lira? Satılamayan kurbanlıkları ESK alıyor!

Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Hayvan pazarlarında satılamayan kurbanlıklar için Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alım programı başlatıldı. Bu program kapsamında ESK, üreticilerin satamadığı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları belirli fiyatlardan satın alacak. İşte Et ve Süt Kurumu kurbanlık hayvan alım fiyat listesi.

16:18 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:19 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak.
Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak.

Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

Et ve Süt Kurumu satılamayan hayvanları ne zaman alacak?

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak. İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde:

Et ve Süt Kurumu kurbanlık hayvan alım fiyat listesi




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#ESK küçükbaş alım fiyatı 2024
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