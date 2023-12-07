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Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar...

"Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntıları netleşti. Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla ilk olarak yeni evlenecek gençler 150 bin liralık faizsiz kredi sağlanacak. Peki, Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? Evleneceklere 150 bin TL ikramiye kimlere verilecek?

00:36 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Evlilik kredisi başvuru ekranı
Evlilik kredisi başvuru ekranı

"Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? Evleneceklere 150 bin TL ikramiye kimlere verilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi olarak yeni evleneceklere faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini söylemişti. Evlilik kredisinin Aile Ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanacağı duyurulmuştu. Peki, evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun ile Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Fon ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

YENİ EVLENEN GENÇLERE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL KREDİ


Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.


Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak. Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak

Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce hayata geçirileceği duyuruldu. Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ya da Ocak ayında verilmesi bekleniyor.

#evlilik kredisi
#evleneceklere müjde
#yeni evleneceklere kredi
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Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar...