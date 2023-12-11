FATİH KARAGÜMRÜK’ÜN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak birçok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibarıyla karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.
SHOTA ARVELADZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Shota Arveladze, 22 Şubat 1973 tarihinde Gürcistan'ın Tiflis şehrinde doğmuştur. Gürcü asıllı bir teknik direktör ve eski futbolcudur. Futbolcu olarak kariyerini forvet mevkiinde sürdürmüştür.
Arveladze, futbol kariyerine 1990 yılında Dinamo Tbilisi takımında başlamıştır. Daha sonra Trabzonspor, Royal Antwerp, Rangers, Ajax, Levante ve Hull City gibi takımlarda forma giymiştir. Gürcistan millî takımı formasını 61 kez giyen Arveladze, 26 gol atmıştır.
Futbolculuk kariyerini 2009 yılında Hull City'de sonlandıran Arveladze, 2010 yılında teknik direktörlük kariyerine başlamıştır.
Arveladze, teknik direktörlük kariyerinde şu takımları çalıştırmıştır:
> 2010-2012: Dinamo Tbilisi
> 2013-2014: Lechia Gdańsk
> 2015 Trabzonspor
> 2015-2016: Kayserispor
> 2017-2019: PAOK
> 2020-2022: Hull City
Arveladze, 50 yaşındadır.