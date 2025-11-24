12 bin yıl sonra uyandı: Etiyopya'daki Hayli Gubbi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı

Associated Press (AP) ajansına konuşan yerel yetkililer, can kaybı olmadığını ancak patlamanın hayvancılık açısından ekonomik sonuçları olabileceğini belirtti.





Bu yanardağın "daha önce hiç patlama kaydı olmadığını" bildiren yetkililer, birçok köyün külle kaplandığını ve bunun sonucunda da bölge sakinlerinin geçim kaynakları için endişelendiklerini ifade etti.