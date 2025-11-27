Avrupa'nın göbeğinde 2 binden fazla çocuğa ne oldu?

İngiltere’de sosyal hizmetlerin koruması altındaki 2 bin 400’den fazla çocuk geçen yıl kayboldu. 2024’te yerel yönetimlerin bakımında bulunan ve insan ticaretine maruz kaldığı tespit edilen 2 bin 638 çocuktan 864’ü kayboldu. Bu sayı yüzde 37’ye karşılık geliyor. Aynı yıl sosyal hizmetlerdeki 12 bin 530 refakatsiz çocuktan 1.501’i kayboldu. Bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdi. Çocuk hakları örgütleri ve yardım kuruluşları, Birleşik Krallık’a tek başına sığınma talebiyle gelip kaybolan bu çocukların cinsel istismar, suç örgütleri tarafından kullanılma ve diğer zararlara açık hale geldiğini belirtti.

