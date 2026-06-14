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Brüksel'de İsrail karşıtı 'Savaşa Hayır' yürüyüşü

Brüksel'de İsrail karşıtı 'Savaşa Hayır' yürüyüşü

19:2714/06/2026, Pazar
AA
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi savaşa hayır yürüyüşüne katıldı. AB kurumlarına ve NATO karargahına ev sahipliği yapan Brüksel'in Kuzey Tren Garı'nda başlayan yürüyüşe katılan göstericiler Jean Rey Meydanı'na kadar yürüdü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları ve NATO karargahı yakınlarında geniş katılımlı bir savaş karşıtı yürüyüş gerçekleştirildi



Göstericiler refah, sağlık ve barış taleplerini içeren dövizler taşıyarak Filistin halkıyla dayanışma mesajları verdi





Kuzey Tren Garı'nda başlayan barış yürüyüşü AB binalarının yakınındaki Jean Rey Meydanı'na ulaşılarak son buldu

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