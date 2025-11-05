Filipinler’i vuran tayfunda can kaybı 85’e yükseldi

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 85’e yükseldiği, 75 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.