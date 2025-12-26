Gazze'de günlük yaşam: Filistinliler soğuk hava koşullarıyla mücadele ediyor

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde yaşayan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun kalan aileler, yıkılan evlerinin yakınında kurdukları derme çatma çadırlarda hayata tutunurken, soğuk hava koşullarıyla mücadele ediyor.
1/26
2/26
3/26
4/26
5/26
6/26
7/26
8/26
9/26
10/26
11/26
12/26
13/26
14/26
15/26
16/26
17/26
18/26
19/26
20/26
21/26
22/26
23/26
24/26
25/26
26/26
#Gazze
#Filistin
#Han Yunus