Gazze’de İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye bölgesinde, İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yürütülen çalışmalara, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’na bağlı ekiplerin yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkilileri eşlik ediyor.
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
#Gazze
#Filistin
#Han Yunus