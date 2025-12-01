Yeni Şafak
Gazze’de İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor

16:421/12/2025, Pazartesi
AA
İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye bölgesinde, İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yürütülen çalışmalara, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’na bağlı ekiplerin yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkilileri eşlik ediyor.

