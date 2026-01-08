Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

19:038/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde Filistinlilere ait iki evi yıktı. Üç askeri buldozer eşliğinde Teavun el-Alvi bölgesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, bölgeyi kuşatma altına aldı. Ardından Filistinli Eşref Hattab ile Leys Nail el-Abid’e ait evler, “C bölgesinde yer aldığı ve ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle yıkıldı.

İsrail ordusu, Nablus şehrinde Filistinlilere ait iki evi yıktı.

Bölgeye üç askeri buldozer eşliğinde baskın düzenlendi.

İsrail güçleri Teavun el-Alvi bölgesini kuşatma altına aldı.

Yıkılan evler Eşref Hattab ve Leys Nail el-Abid’e aitti.

Evlerin C bölgesinde yer aldığı belirtildi.

Yıkım gerekçesi olarak yapıların ruhsatsız olması gösterildi.

#İsrail
#Filistin
#İşgal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri: 9 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il ezan vakitleri