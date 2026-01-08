İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde Filistinlilere ait iki evi yıktı. Üç askeri buldozer eşliğinde Teavun el-Alvi bölgesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, bölgeyi kuşatma altına aldı. Ardından Filistinli Eşref Hattab ile Leys Nail el-Abid’e ait evler, “C bölgesinde yer aldığı ve ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle yıkıldı.

1 /19 İsrail ordusu, Nablus şehrinde Filistinlilere ait iki evi yıktı.

2 /19

3 /19 Bölgeye üç askeri buldozer eşliğinde baskın düzenlendi.

4 /19

5 /19 İsrail güçleri Teavun el-Alvi bölgesini kuşatma altına aldı.

6 /19

7 /19 Yıkılan evler Eşref Hattab ve Leys Nail el-Abid’e aitti.

8 /19

9 /19 Evlerin C bölgesinde yer aldığı belirtildi.

10 /19

11 /19 Yıkım gerekçesi olarak yapıların ruhsatsız olması gösterildi.

12 /19

13 /19

14 /19

15 /19

16 /19

17 /19

18 /19