İsveç'te ateşkes anlaşmasına uymayan İsrail protesto edildi

Ne Gazze'de ne de Gazze dışında barışın olduğunu dile getiren Ericsson şu ifadeleri kullandı:





"Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da, Hamas'ın bulunmadığı yerlerde bile günlük olarak insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Yerleşimciler, İsrail ordusunun yardımıyla, sivil Filistinlileri günlük olarak Batı Şeria'da, zorla yerinden ediyor ve onlara saldırıyorlar. Sözün kısası barış yok, barış olmadığı gibi İsrail'in saldırıları devam ediyor."