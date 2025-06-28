Meksika'da 60 mumyalanmış ceset bulundu

Meksika'nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentinin güneyindeki Granjas Polo Gamboa mahallesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir krematoryumda yaklaşık 60 mumyalanmış ceset bulundu.
Meksika'nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentinin güneyindeki Granjas Polo Gamboa mahallesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir krematoryumda yaklaşık 60 mumyalanmış ceset bulundu.
Sağlık Risklerini Önleme Eyalet Komisyonu (Coespris), adli tıp uzmanları ve savcılık yetkilileriyle birlikte yaptığı incelemede, cesetlerin sağlıksız odalarda ve bir cenaze aracının içinde üst üste yığıldığını tespit etti.