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Suriye'nin devrik zalimi Esed'in ailesiyle birlikte yaşadığı ev görüntülendi: Lüks mimari dikkat çekti

Suriye'nin devrik zalimi Esed'in ailesiyle birlikte yaşadığı ev görüntülendi: Lüks mimari dikkat çekti

19:3811/12/2024, mercredi
G: 11/12/2024, mercredi
IHA
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ailesi ile birlikte yaşadığı ev görüntülendi. Babası Hafız Esad'ın eviyle yan yana bulunan 4 katlı ev, ihtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çekti. Yönetimi ele geçiren devrimciler evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak eve kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'in ailesi ile birlikte yaşadığı ihtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çeken evi görüntülendi. 

Esed'in evinin yanında ise babası Hafız Esad'ın hayattayken ikamet ettiği ev yer alıyor.

Yönetimi ele geçiren devrimciler evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak eve kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

 Esed ve ailesi Şam'dan kaçmadan önce bu evde yaşamlarını sürdürüyordu. 

Evde, Esed ailesine ait etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf bulundu.

 Esed'in misafirlerini ağırladığı Şam Resepsiyon Salonu da görüntülendi. Esed'in ikametgahının karşısında bulunan ve ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı Şam Resepsiyon Salonu da koruma altına alındı.

Evin yakınlarında bulunan Abdullah Eslem, “Bizi elli yıldır yöneten zalim bir diktatörden kurtaran devrimcilerimize teşekkür ederiz. Bu zalim ve acımasız diktatör, halkımıza zulüm, ölüm, sürgün ve işkencelerle dolu bir dönem yaşattı. Birçok insan hayatını kaybetti...

Ancak kahramanlarımızın cesareti sayesinde bu kafir ve zalim diktatörden kurtulduk. Ailemize ve topraklarımıza kavuşmamızı sağladılar. Allah onları korusun” dedi.

#Suriye
#Beşar Esed
#Ev

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