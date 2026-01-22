Yeni Şafak
TDV Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıttı

11:25 22/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

İsrail’in Gazze Şeridi’ne sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze Şeridi’ndeki insani yardım faaliyetleri kapsamında, abluka altındaki Gazze’nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinliler için yemek pişirdi.

