TDV Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıttı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesi nedeniyle kentteki gıda krizi sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze Şeridi’ndeki insani yardım faaliyetleri kapsamında, abluka altındaki Gazze’nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinliler için yemek pişirdi.
