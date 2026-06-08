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Yunanistan'ı deniz salyası vurdu: Selanik'i kötü kokular sardı

Yunanistan'ı deniz salyası vurdu: Selanik'i kötü kokular sardı

19:338/06/2026, понедельник
G: 8/06/2026, понедельник
AA
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Yunanistan'ın Selanik şehrinde, aşırı sıcaklar nedeniyle deniz yüzeyinde deniz salyasını andıran yoğun kahverengi renkte ve kötü kokulu bir oluşum gözlemlendi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Selanik kıyılarının yer aldığı Thermaikos Körfezi'nde son günlerde deniz yüzeyinde yoğun fitoplankton birikimi tespit edildi.

Kahverengi renkte ve kötü kokulu olan oluşumun, son günlerde etkili olan ani sıcaklık artışı ile lodosun birleşik etkisi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Uzmanlar, kentsel atık sular ve tarımsal gübrelerden denize karışan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin, yüksek sıcaklıklarla birleşerek fitoplanktonların hızla çoğalmasına yol açtığını ifade etti. 

Bu durumun, sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde deniz salyasını andıran tabakaların oluşmasına neden olduğu kaydedildi.

#Yunanistan
#Selanik
#Deniz salyası
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