17 milyon emeklinin gözü Meclis'te: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

17 milyon emeklinin merakla beklediği 2026 yılı bayram ikramiyelerinde heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Halihazırda 4 bin TL olan ikramiye tutarının 5 bin TL'ye çıkarılması için gözler önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek torba yasaya çevrildi. Ödemelerin Mart ayının ilk yarısında hesaplara yatması beklenirken; dul ve yetim maaşı alanlar da hisseleri oranında bu artıştan faydalanacak. İşte milyonları ilgilendiren zamlı ikramiye düzenlemesinin tüm detayları...

1 /6 Türkiye genelinde sayıları 17 milyonu bulan emekli vatandaşın ana gündem maddesi, 2026 yılı bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı oldu. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan ve halihazırda 4.000 TL olan bayram ikramiyelerinin, yeni yasal düzenlemeyle birlikte 5.000 TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

2 /6 MECLİS'E GELİYOR

İkramiyelerdeki bu artışın bütçeye maliyetinin 150 milyar TL’nin üzerinde olacağı öngörülüyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu zammın yasal altyapısı için geri sayım başladı. Düzenlemenin, önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek olan yeni bir torba yasa teklifinin içine eklenmesi planlanıyor.

3 /6 Tasarı sırasıyla şu aşamalardan geçecek:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girecek.

4 /6 DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN HAK ORANLARI

Zamlı bayram ikramiyesinden, vefat eden sigortalının yakınları da hak sahipliği (hisse) oranlarına göre faydalanmaya devam edecek:

%75 Oranında: Sadece eşinden dolayı dul aylığı alanlar.

%50 Oranında: Kendisi çalışan veya emekli olup, aynı zamanda eşinden maaş alanlar.

%25 Oranında: Yetim maaşı alan çocuklar.

5 /6 ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

İkramiyeler, emeklilerin her ay maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

Bu yıl Ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başlaması ve Ramazan Bayramı'nın 20-24 Mart tarihleri arasına denk gelmesi sebebiyle ödeme takvimi de netleşmeye başladı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, ilk bayram ikramiyelerinin 9 ile 14 Mart tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor.