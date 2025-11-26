Alışverişte kimse size bunları söylemiyor: Boşuna maddi zarara uğramayın 'hayır' diyemezler

İşte tüketicilerin çoğunlukla bilmediği kritik iade hakları:





14 günlük cayma hakkı her zaman geçerli





Online alışverişlerde yasaların tüketiciye sağladığı en güçlü güvence, 14 günlük cayma hakkıdır. Tüketici, ürünü neden iade ettiğini açıklamak zorunda değildir. Açılmış paketli ürünler için de bu hak geçerlidir; sadece hijyenik ürünler ve kişiye özel hazırlanan ürünlerde sınırlama vardır.







