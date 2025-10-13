ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı yüzde 100 vergi çıkışı ve FED’in faiz indirimi beklentileri ile altın haftaya rekorla başladı. Gram altının yanı sıra ons altın fiyatı da geçen hafta 4 bin doları aştı. Ons altın yılbaşından bu yana %53 getiri sağlarken, gram altında aynı dönemde kazanç %81 oldu. İşte 13 Ekim gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları son durum bilgileri.
Yeni hafta altında ve gümüşte yeni rekorlarla başladı. Trump'ın Çin'e ilişkin açıklamaları belirsizlikleri yeniden gündeme getirerek güvenli liman alımlarını destekledi. Bunun yanında FED'in faiz indirimi beklentisi, altında da yükselişi getirdi. Peki 13 Ekim bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 5.480,34 TL
Gram altın satış fiyatı 5.481,07 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.266,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.360,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 36.939,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 37.273,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 18.527,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 18.719,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 5.195,62 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 5.231,50 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 37.190,31 TL
ATA Altın satış fiyatı 38.124,32 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 36.063,33 TL
Tam altın satış fiyatı 36.770,80 TL
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Tarım dışı istihdam verisi öncesi açıklanan zayıf ADP istihdam verisi, Fed'in faiz indireceği beklentilerini canlandırdı ve doları zayıflattı. Ayrıca ABD hükümet krizinin de altına destek sağladığını görüyoruz" yorumunu yaptı.
Piyasalar, bu ay %99'un üzerinde bir olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Eylül ayında özel sektör istihdamının 32.000 azalması ve devam eden hükümet krizinin ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirme riski, altının çekiciliğini artırıyor.
Öte yandan Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin enflasyon konusundaki artan endişeleri, gelecekteki faiz politikasına dair temkinliliği de işaret etti. Düşük faiz ortamı ve siyasi belirsizlik altın için ideal zemin oluştururken, spekülatörlerin net uzun pozisyonlarını artırmaya devam etmesi de fiyatları destekliyor.
Goldman Sachs, altını uzun vadeli en güçlü emtia önerisi olarak değerlendirmeye devam ediyor. Banka, 2026 ortası için 4.000 dolar/ons ve Aralık 2026 için 4.300 dolar tahminlerini korurken, bu öngörüler için yukarı yönlü risklerin arttığını bildirdi.
Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik gelişmelerin altın talebini desteklediğini vurgulayan Goldman Sachs, değerli metalin portföylerde güvenli liman işlevini pekiştirdiğini belirtti.
Banka, faiz indirim beklentileri ve ABD dolarındaki zayıflamanın altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek en önemli faktörler arasında olduğuna dikkat çekti. Böylece altın, Goldman Sachs’ın uzun vadeli yatırımcılar için en yüksek güvene sahip emtia tavsiyesi olmayı sürdürüyor.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.