Araç sahipleri dikkat ödeme için son günler: Milyonlarca sürücüye "son çıkış" uyarısı geldi

Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı, o ödemeyi yapmayan yandı! Devletin zorunlu tuttuğu işlem için son tarih 2 Şubat olarak açıklandı. Eğer bu tarihe kadar ödeme yapmazsanız sadece ceza ödemekle kalmayacak, aracınızla ilgili en temel işlemleri bile gerçekleştiremeyeceksiniz. İşte araç sahiplerinin başını ağrıtabilecek o kritik detay...

1 /5 Devlet tarafından her yıl araç sahiplerinden tahsil edilen zorunlu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2026 yılının ilk taksit dönemi hızla daralıyor. Ödemeler için artık son 5 günlük sürece girildi. "Cezalı ödeme" sürpriziyle karşılaşmak istemeyenler için son tarih netleşti. İşte detaylar.

2 /5 SON TARİH NE ZAMAN?

2 Şubat 2026 Pazartesi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan sürücüler, yasal süre aşıldığı için gecikme zammı ile karşı karşıya kalacak. Ancak risk sadece faizle sınırlı değil.

MTV ödemesini zamanında yapmayan araç sahiplerini bekleyen kısıtlamalar şunlar:

Her geçen gün için gecikme faizi uygulanır.

Aracınızın yasal zorunluluğu olan muayene işlemleri yapılamaz.

Aracın satış ve devir işlemleri gerçekleştirilemez.



3 /5 ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yürüten PTT AŞ, vatandaşların mağdur olmaması için ödeme kanallarını çeşitlendirdi. Aracınızın motor hacmi, yaşı ve modeline göre belirlenen 2026 MTV ilk taksidini şu kanallardan güvenle ödeyebilirsiniz:



4 /5 PttBank Mobil Uygulaması (Cep telefonunuzdan saniyeler içinde) Resmi İnternet Sitesi PttMatik'ler (ATM üzerinden) Tüm PTT İş Yerleri

