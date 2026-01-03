Emekli maaş zammında hesaplar değişti: 16.881, 18.000 ve 20.000 TL ve üstü alanlar için yeni tablo ortaya çıktı

Yeni yılla birlikte gelir gruplarındaki artış maratonu devam ediyor. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı için geri sayım başladı. Yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alan emekliler, 6 aylık verilerin kesinleşeceği 5 Ocak Pazartesi gününü bekliyor. TÜİK’in saat 10.00’da açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu ile milyonların geliri netlik kazanacak.