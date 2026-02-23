Emekliler dikkat: e-Devlet'te bu 3 harf varsa maaşınız iptal edilebilir

Karakaş, "'Az bir para alarak ben seni sigortalı göstereceğim diyor' ve kişiyi sigortalı gösteriyor. Bu paravan şirketler SGK anlamında sahte şirketlerdir, sahte iş yerlerdir. Dolayısıyla sahte iş yerlerinden kendini sigortalı gösterenlerin hem sigortalığı iptal oluyor hem de emeklilikleri iptal ediliyor" diye konuştu.