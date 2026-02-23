Emekliler dikkat: e-Devlet'te bu 3 harf varsa maaşınız iptal edilebilir

Milyonlarca emekli ve çalışanı yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu sahte emeklilikle mücadele kapsamında yüz binlerce kişinin emekliliğini iptal ederken, e-Devlet Kapısı üzerinden alınan SGK Hizmet Dökümü'nde yer alan “K, Ş, S” ibarelerinin ciddi risk taşıdığı belirtiliyor. Bu kodların tespiti halinde maaşlar geri isteniyor ve adli yaptırım uygulanıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu sahte emekliliğe yönelik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle 2006 sonrası emekli olanlara odaklanan incelemelerde, paravan şirketler üzerinden sigortalı gösterildiği tespit edilen yüz binlerce kişinin emeklilik işlemleri iptal edildi.
SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emekliye kritik uyarıda bulundu.
Çalışmadığı halde kendisini arkadaşının, akrabasının iş yerinden sigortalı gösterenlere işaret eden Karakaş, "Bu o kadar yaygın ki paravan şirketler var. Kağıt üzerinden kurulmuş şirketler" dedi.
Karakaş, "'Az bir para alarak ben seni sigortalı göstereceğim diyor' ve kişiyi sigortalı gösteriyor. Bu paravan şirketler SGK anlamında sahte şirketlerdir, sahte iş yerlerdir. Dolayısıyla sahte iş yerlerinden kendini sigortalı gösterenlerin hem sigortalığı iptal oluyor hem de emeklilikleri iptal ediliyor" diye konuştu.
e-Devlet'te bu 3 harf varsa maaşınız iptal edilebilir
SGK hizmet dökümünde emeklilik iptaline neden olan harfler şu şekilde;
K (Kontrollü):
İlgili iş yerinin inceleme sürecinde olduğunu gösterir.
Ş (Şüpheli):
Sigorta bildirimlerinde ciddi bir usulsüzlük şüphesi bulunduğunu ifade eder.
S (Sahte):
Sigorta işleminin sahte olduğunun kesinleştiğini gösterir. Bu durumda ilgili primler sistemden silinir ve emeklilik hakkı iptal edilebilir.
Karakaş, özellikle “S” kodunun en ağır sonuçlara yol açabildiğine dikkat çekerek, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden SGK ile iletişime geçmeleri gerektiğini vurguluyor.