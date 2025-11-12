Finans devi bombayı patlattı, rakam 'dudak uçuklattı': JP Morgan'dan 2026 için 5.300 dolarlık altın tahmini

Küresel Rezervlerde Altın Payı Artıyor





Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankaları eylül ayına kadar olan dönemde rezervlerine toplam 634 ton altın ekledi. Bu miktar, son üç yılın aynı dönemine göre düşük olsa da 2022 öncesi ortalamanın oldukça üzerinde.





Konsey, 2025 yılı için yıllık alımların 750 ila 900 ton aralığında olacağını tahmin ediyor. Bu sürece büyük ölçüde Çin öncülük ediyor. Pekin yönetimi, ABD merkezli finans sistemine bağımlılığı azaltma hedefiyle altın rezervlerini artırmayı sürdürüyor.