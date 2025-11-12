Finans devi bombayı patlattı, rakam 'dudak uçuklattı': JP Morgan'dan 2026 için 5.300 dolarlık altın tahmini

Küresel ekonomide dalgalanmalar sürerken yatırımcıların gözü yeniden güvenli liman altına çevrildi. JP Morgan Private Bank gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı. Dev banka altın fiyatlarının önümüzdeki yıl tarihi seviyelere tırmanabileceğini duyururken bankanın küresel strateji başkanı Alex Wolf, gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankalarının güçlü alımlarının bu yükselişi desteklediğini belirterek, fiyatların mevcut seviyelerin çok üzerine çıkabileceği tahmininde bulundu. Bu değerlendirme, piyasalarda yeni bir rekor beklentisini gündeme taşıdı.
JP Morgan Private Bank’a göre, altın fiyatlarında yaşanan güçlü yükseliş trendi önümüzdeki yıl da devam edecek. Kuruluş, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarının artan alımlarıyla birlikte altının ons fiyatının 5.000 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.
JP Morgan’ın küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, yaptığı açıklamada fiyatların 2026 yılı sonuna kadar 5.200 ila 5.300 dolar seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Bu tahmin, mevcut fiyatlardan yüzde 25’in üzerinde bir yükseliş anlamına geliyor.
Merkez Bankalarının Gücü Altın Fiyatlarını Destekliyor
Son yıllarda merkez bankalarının değer koruma ve varlık çeşitlendirme amacıyla yaptığı altın alımları, külçe altının sert yükselişinde kilit rol oynadı. Ekim ayında ons başına 4.380 doları aşarak rekor kıran altın, son haftalarda bir miktar gerilese de yıl genelinde yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı.
Wolf, özellikle gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının döviz rezervleri içinde altının payının hâlâ düşük olduğuna dikkat çekti. Fiyat artışlarının alım hızını yavaşlatabileceğini belirten Wolf, buna rağmen merkez bankalarının alımlarını artırmaya devam ettiğini ifade etti.
Küresel Rezervlerde Altın Payı Artıyor
Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankaları eylül ayına kadar olan dönemde rezervlerine toplam 634 ton altın ekledi. Bu miktar, son üç yılın aynı dönemine göre düşük olsa da 2022 öncesi ortalamanın oldukça üzerinde.
Konsey, 2025 yılı için yıllık alımların 750 ila 900 ton aralığında olacağını tahmin ediyor. Bu sürece büyük ölçüde Çin öncülük ediyor. Pekin yönetimi, ABD merkezli finans sistemine bağımlılığı azaltma hedefiyle altın rezervlerini artırmayı sürdürüyor.
Öte yandan Goldman Sachs Group Inc. de altına ilişkin yükseliş beklentisini paylaştı. Banka, 2026’nın son çeyreğinde ons başına 4.900 dolar seviyesinin görülmesini bekliyor.