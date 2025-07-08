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İŞKUR açıkladı: İşte Türkiye'de en çok aranan 10 meslek

İŞKUR açıkladı: İşte Türkiye'de en çok aranan 10 meslek

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:228/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye'de mevsimselliğe göre değişkenlik gösteren eleman açığı bulunan mesleklerin listesi İŞKUR tarafından açıklandı. İşte Türkiye'de en çok aranan 10 meslek...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-haziran döneminde 759 bin 945 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirterek, "İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mesleklere göre açık işler ve işe yerleştirmeler


İŞKUR’un paylaştığı listeye göre, Türkiye genelinde işe yerleştirmenin en yoğun olduğu 10 meslek de belli oldu. Sıralama şöyle:


Turizm ve Otelcilik Elemanı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Reyon Görevlisi


Güvenlik Görevlisi

Servis Elemanı (Garson)

Konfeksiyon İşçisi


Market Elemanı

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)

Satış Danışmanı / Elemanı

Kasiyer

#İŞKUR
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