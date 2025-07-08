İŞKUR açıkladı: İşte Türkiye'de en çok aranan 10 meslek

Türkiye'de mevsimselliğe göre değişkenlik gösteren eleman açığı bulunan mesleklerin listesi İŞKUR tarafından açıklandı. İşte Türkiye'de en çok aranan 10 meslek...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-haziran döneminde 759 bin 945 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirterek, "İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Mesleklere göre açık işler ve işe yerleştirmeler
İŞKUR’un paylaştığı listeye göre, Türkiye genelinde işe yerleştirmenin en yoğun olduğu 10 meslek de belli oldu. Sıralama şöyle:
Turizm ve Otelcilik Elemanı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Reyon Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Servis Elemanı (Garson)
Konfeksiyon İşçisi
Market Elemanı
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)
Satış Danışmanı / Elemanı
Kasiyer