İslam Memiş "hayra alamet değil" dedi, o dönemi işaret etti: Altın yükselmeye devam edecek mi?

Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test ederek 6338 lirayı gören ve yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 71 kazandıran altın, güvenli liman arayışıyla 52. kez rekor tazeledi. Piyasalar 2026 yılına odaklanırken, İslam Memiş'ten hem rekor tahmini hem de strateji değişikliği uyarısı geldi.





"5 HANELİ RAKAMLAR SÜRPRİZ OLMAZ"





Piyasadaki dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, geçmiş uyarılarını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:





"İki ay önce gram altın 6382 liraydı, ons altın ise 4.300 dolar seviyesindeydi. 'Bir köpük fiyatlama var, bir manipülasyon var, dikkat edin' şeklinde çağrımız vardı. Nitekim iki hafta içinde ons altında 500 dolar, gram altında 1000 liralık bir düşüş gördük ve 5.500 lira seviyesine kadar geriledi. Orada panikle alım yapmayanlar bence doğru bir karar verdi."











