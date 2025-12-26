İslam Memiş "hayra alamet değil" dedi, o dönemi işaret etti: Altın yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları rekor tazelerken Finans Analisti İslam Memiş'ten kritik bir uyarı geldi. 2026 yılı için 5 haneli rakamların dahi masada olduğu piyasada, Memiş 'hayra alamet değil" diyerek yatırımcılara piyasa beklentilerini açıkladı. Konut ve otomobil alacaklar için yeni bir dönemin kapısını aralayan uzman isim, altının cazibesini yitireceği senaryoyu ve beklenen zirve seviyeleri tek tek duyurdu.
2025 yılı rekorlarla geride kalırken gözler 2026 tahminlerine çevrildi. Altın piyasasındaki yükselişi yorumlayan Finans Analisti İslam Memiş, gram altın için 8 bin lira hedefini koruduğunu belirtti ancak yatırımcıları "satış" zamanlaması konusunda uyardı. İşte detaylar.
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test ederek 6338 lirayı gören ve yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 71 kazandıran altın, güvenli liman arayışıyla 52. kez rekor tazeledi. Piyasalar 2026 yılına odaklanırken, İslam Memiş'ten hem rekor tahmini hem de strateji değişikliği uyarısı geldi.
"5 HANELİ RAKAMLAR SÜRPRİZ OLMAZ"
Piyasadaki dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, geçmiş uyarılarını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"İki ay önce gram altın 6382 liraydı, ons altın ise 4.300 dolar seviyesindeydi. 'Bir köpük fiyatlama var, bir manipülasyon var, dikkat edin' şeklinde çağrımız vardı. Nitekim iki hafta içinde ons altında 500 dolar, gram altında 1000 liralık bir düşüş gördük ve 5.500 lira seviyesine kadar geriledi. Orada panikle alım yapmayanlar bence doğru bir karar verdi."
2026 yılı için beklentisinin değişmediğini vurgulayan Memiş, hedef rakamları şöyle sıraladı:
"Ancak 2026 yılına ilişkin öngörümüz geçerliliğini korumakta. Ons altın tarafında 4800-4880 dolar, gram altın tarafında yine 8000 lira seviyesi hedefte. Devamında öngörülemeyen gelişmeler veya bir savaş riski olursa bu sefer 5 haneli rakamlar sürpriz olmaz."
YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ
İslam Memiş, yükseliş beklentisinin sadece yılın ilk yarısını kapsadığının altını çizdi. CNN Türk'e konuşan analist, nakde ihtiyacı olmayanların şimdilik beklemesi gerektiğini belirtirken, konut ve otomobil alacaklar için şu kritik tavsiyede bulundu:
"Yılın en azından ilk yarısına kadar bu yükselişlerin devamını öngörüyorum. Ancak ev veya araba almak isteyen, uzun vadeli plan yapan yatırımcılar varsa, artık yılın ikinci yarısında yavaş yavaş bu altın ve gümüşleriyle vedalaşması lazım. Çünkü o dönemde merkez bankaları faiz indirim sürecini bitirmiş olur ve kredi muslukları tekrar açılır. Tekrar konut veya otomotiv tarafına yönelim olur diye tahmin ediyorum."
"DÜNYADA KİMSE DURDUĞU YERDE SERVET ARMAĞAN ETMEZ"
Mevcut piyasa hareketlerini "manipülasyon fiyatlaması" olarak niteleyen Memiş, 2026 sonrasında altın hikayesinin değişebileceğine dikkat çekti. Küresel çapta altına vergi gelebileceği uyarısında bulunan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
'HAYRA ALAMET DEĞİL'
"2026 yılından sonra hikaye bambaşka bir yere gider. Şunu ifade etmek isterim; dünyada hiçbir ekonomi yönetimi, hiçbir merkez bankası insanlara durduğu yerde bir servet armağan etmez. Bütün dünya ülkelerinde özellikle altınla alakalı ciddi vergiler bence gelebilir. O yüzden altın cazibesini biraz daha yitirebilir. Evet, krizlerin olduğu her yerde altın güvenli limandır ama bu kadar bilerek ve isteyerek şişirmeleri çok hayra alamet değil."