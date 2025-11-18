Piyasalarda sert dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ederken, gözler altın, gümüş, döviz cephesindeki hareketlere çevrildi. Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken gümüş yeniden alım bölgesine yaklaşmaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bu karmaşık seyrini yorumlayarak borsa, döviz ve değerli metaller için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hem kısa vadeli beklentilerini hem de yatırımcılara yönelik kritik uyarılarını paylaşan Memiş, özellikle altın ve gümüş için “bekleyin” mesajını yineledi. İşte detaylar.
Küresel piyasalarda belirsizlik hâkimiyetini korurken, yatırımcılar altın, gümüş, döviz ve kripto para tarafındaki sert hareketleri yakından izliyor. Özellikle Bitcoin’de görülen ani geri çekilme tedirginliği artırırken, altın ve gümüşteki yön arayışı devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş ise yaptığı değerlendirmelerde hem borsa hem de döviz tarafı için önemli mesajlar verdi.
BORSA İÇİN OLUMLU BEKLENTİ
Geçtiğimiz haftayı 10.565 puan seviyesinde tamamlayan Borsa İstanbul 100 endeksi için konuşan Memiş, borsa tarafında pozitif görüşlerini koruduğunu belirtti.
Memiş, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Endeks tarafında bu hafta kötümser değilim. Borsa tarafında pozitif seyrin devam edeceğini tahmin ediyorum. Artık bu haftadan itibaren borsadaki yatırımcı arkadaşlarımızın endişelenmesine gerek yok. En azından endeks TL bazlı hareketlerin yukarı yönlü hareketlerini görebiliriz diye düşünüyorum."
DOLAR/TL'DE YUKARI YÖN BEKLENTİSİ
Döviz cephesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar/TL’de düşüş beklemediklerinin altını çizerek şunları söyledi:
"Dolar/TL kuru yukarı yönlü hareketler beklentimiz devam ediyor. Her ne kadar baskılanma süreci devam etse de dolar/TL kurunda yukarı yönlü atakların devamını bekliyoruz. Düşüş yönlü herhangi bir beklentimiz şu an için yok."
Euro/dolar paritesindeki hareketi de yorumlayan Memiş, yıl sonuna kadar 1.1480–1.1680 aralığındaki bandın korunacağını ifade etti:
"1.1480–1.1680 aralığındaki oyalanma trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden ‘dolar mı euro mu?’ sorusunun cevabı bu hafta yine euro olarak verebilirim."
Euro/TL’nin mevcut seviyesine dikkat çeken Memiş, şunları ekledi:
"Euro/TL kuru 49,16 kuruş seviyesinde. Burada da bir tık 49 lira seviyesinin aşağısı bu hafta test edilebilir. Euro/TL kurunu da euro/dolar paritesi gibi alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Dolardan destek alan euro/TL kuru yine ucuz kalmaya devam ediyor."
ALTIN İÇİN "ALMAYIN" UYARISI DEVAM EDİYOR
Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4.070 dolar civarında olduğunu hatırlatarak geçen hafta yaşanan sert düşüşe dikkat çekti. Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta pazartesi günkü yayınımızda ‘bu hafta altın ve gümüş almak için uygun bir hafta değil, bu haftayı pas geçin’ uyarım vardı. Nitekim cuma günü sert bir şekilde geriledi. 4.033 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Haftayı 4.085 dolardan tamamlamıştı."