"Dolar/TL kuru yukarı yönlü hareketler beklentimiz devam ediyor. Her ne kadar baskılanma süreci devam etse de dolar/TL kurunda yukarı yönlü atakların devamını bekliyoruz. Düşüş yönlü herhangi bir beklentimiz şu an için yok."





Euro/dolar paritesindeki hareketi de yorumlayan Memiş, yıl sonuna kadar 1.1480–1.1680 aralığındaki bandın korunacağını ifade etti:





"1.1480–1.1680 aralığındaki oyalanma trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden ‘dolar mı euro mu?’ sorusunun cevabı bu hafta yine euro olarak verebilirim."