Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı: Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nden Karadeniz’de 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi





Karadeniz'de 6 sondaj

İlk görev yeri Akdeniz olan Abdülhamid Han, bu bölgedeki ilk sondajını 10 Ağustos 2022'de Yörükler-1 kuyusunda yaptı. Gemi, Akdeniz'de ayrıca Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüttü.





Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere Karadeniz'e geçen gemi, Karadeniz'deki ilk sondajını ise 9 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştirdi. Aradan geçen 1 yılda Abdülhamid Han, Amasra-4 kuyusunun yanı sıra Karadeniz'de Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28 ve Göktepe-3 kuyularında sondaj faaliyetlerini tamamladı. Abdülhamid Han, halihazırda Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına devam ediyor.





Açıklamada, Abdülhamid Han'ın, Karadeniz'deki görev süresi boyunca önemli bir doğal gaz keşfine imza attığı belirtilerek, "Göktepe-3 kuyusunda bu yıl 27 Mart'ta çalışmaya başlayan Abdülhamid Han, 17 Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı. Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabildiği, söz konusu doğal gaz keşfinin ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor." ifadeleri kullanıldı.