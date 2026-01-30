"Dilimi 10 ile 32 TL arasında"





Güzel, pastırmanın fiyatının hayvanın bölgesine göre değiştiğini söyleyerek, "2 bin TL’ye sattığımız pastırmanın bir dilimi yaklaşık 5 gram geldi. Onun da bir dilim fiyatı 10 TL’ye tekamül ediyor. Kilosu 3 bin 200 TL olan en iyi pastırmamızın da bir dilimi 10 gram geldi. Onun fiyatı da 32 TL’ye tekamül ediyor...