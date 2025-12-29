Yeni Şafak
Kişi başı 148 kilo! En çok et yiyen ülkeler açıklandı: Zirvedeki ülke herkesi şaşırttı

12:1929/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
World Population Review, dünya genelinde kişi başı en fazla et tüketen ülkeleri açıkladı. Güncel veriler, bazı ülkelerde et tüketiminin rekor seviyelere ulaştığını ortaya koyarken, listenin zirvesindeki ülke ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti. Peki kişi başı 148 kilo et tüketilen o ülke hangisi? Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte en çok et yiyen ülkeler ve çarpıcı veriler…

Küçük bir ada ülkesi yıllık kişi başı 148 kilogram et tüketimiyle bütün ülkeleri geride bıraktı. Uzmanlar, yüksek et tüketimini geleneksel ziyafet kültürü ve et ağırlıklı beslenme alışkanlıklarına bağladı. İşte zirvedeki o ada ülkesi ve Türkiye sıralaması...


BURUNDİ


Yıllık kişi başı, 3,7 kg et tüketiyor.

KONGO


Yıllık kişi başı 4.0 kg et tüketiyor.

BANGLADEŞ


Yıllık kişi başı, 4,4 kg et tüketiyor.

MADAGASKAR


Yıllık kişi başı, 5,5 kg et tüketiyor.

RUANDA


Yıllık kişi başı, 6,2 kg et tüketiyor.

ETİYOPYA


Yıllık kişi başı, 6,6 kg et tüketiyor.

HİNDİSTAN


Yıllık kişi başı, 6,6 kg et tüketiyor.

AFGANİSTAN


Yıllık kişi başı, 6,8 kg et tüketiyor.

NİJERYA


Yıllık kişi başı, 7,6 kg et tüketiyor.

MALİ


Yıllık kişi başı, 7,7 kg et tüketiyor.

SİERRA LEONE


Yıllık kişi başı, 9,5 kg et tüketiyor.

UGANDA


Yıllık kişi başı, 9,6 kg et tüketiyor.

TOGO


Yıllık kişi başı, 10,7 kg et tüketiyor.

KENYA


Yıllık kişi başı, 10,9 kg et tüketiyor.

MOZAMBİK


Yıllık kişi başı, 11,1 kg et tüketiyor.

SOMALİ


Yıllık kişi başı, 11,3 kg et tüketiyor.

SRİ LANKA


Yıllık kişi başı, 11,9 kg et tüketiyor.

GİNE


Yıllık kişi başı, 12,9 kg et tüketiyor.

KAMERUN


Yıllık kişi başı, 15,0 kg et tüketiyor.

YEMEN


Yıllık kişi başı, 16,0 kg et tüketiyor.

SURİYE


Yıllık kişi başı, 16,6 kg et tüketiyor.

GANA


Yıllık kişi başı, 17,7 kg et tüketiyor.

CEZAYİR


Yıllık kişi başı, 18,1 kg et tüketiyor.

ZAMBİYA


Yıllık kişi başı, 18,1 kg et tüketiyor.

ENDONEZYA


Yıllık kişi başı, 19,2 kg et tüketiyor.

SUDAN


Yıllık kişi başı, 19,4 kg et tüketiyor.

MYNMAR


Yıllık kişi başı, 20,1 kg et tüketiyor.

PAKİSTAN


Yıllık kişi başı, 21,1 kg et tüketiyor.

IRAK


Yıllık kişi başı, 22,0 kg et tüketiyor.

GAMBİYA


Yıllık kişi başı, 23,3 kg et tüketiyor.

BURKİNA FASO


Yıllık kişi başı, 24,9 kg et tüketiyor.

TAYLAND


Yıllık kişi başı, 25,9 kg et tüketiyor.

TUNUS


Yıllık kişi başı, 30,2 kg et tüketiyor.

MALAVI


Yıllık kişi başı, 30,8 kg et tüketiyor.

FAS


Yıllık kişi başı, 31,5 kg et tüketiyor.

İRAN


Yıllık kişi başı, 31,9 kg et tüketiyor.

MISIR


Yıllık kişi başı, 32,9 kg et tüketiyor.

FİLİPİNLER


Yıllık kişi başı, 35,1 kg et tüketiyor.

VENEZUELA


Yıllık kişi başı, 36,9 kg et tüketiyor.

ÜRDÜN


Yıllık kişi başı, 37,9 kg et tüketiyor.

KIRGİZİSTAN


Yıllık kişi başı, 38,2 kg et tüketiyor.

MOLDOVA


Yıllık kişi başı, 38,8 kg et tüketiyor.

MALDİVLER


Yıllık kişi başı, 38,9 kg et tüketiyor.

GÜRCİSTAN


Yıllık kişi başı, 40,2 kg et tüketiyor.

LÜBNAN


Yıllık kişi başı, 40,3 kg et tüketiyor.

AZERBAYCAN


Yıllık kişi başı, 40,5 kg et tüketiyor.

KUZEY MAKEDONYA


Yıllık kişi başı, 42,3 kg et tüketiyor.

ÖZBEKİSTAN


Yıllık kişi başı, 42,4 kg et tüketiyor.

UMMAN


Yıllık kişi başı, 44,9 kg et tüketiyor.

LİBYA


Yıllık kişi başı, 45,5 kg et tüketiyor.

GUETEMALA


Yıllık kişi başı, 46,0 kg et tüketiyor.

TÜRKİYE


Yıllık kişi başı, 46,8 kg et tüketiyor.

UKRAYNA


Yıllık kişi başı, 48,0 kg et tüketiyor.

ÇAD


Yıllık kişi başı, 48,9 kg et tüketiyor.

KONGO CUMHURİYETİ


Yıllık kişi başı, 49,1 kg et tüketiyor.

FİJİ


Yıllık kişi başı, 51,9 kg et tüketiyor.

ARNAVUTLUK


Yıllık kişi başı, 53,2 kg et tüketiyor.

EKVADOR


Yıllık kişi başı, 53,3 kg et tüketiyor.

PERU


Yıllık kişi başı, 54,3 kg et tüketiyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ


Yıllık kişi başı, 57,8 kg et tüketiyor.

SUUDİ ARABİSTAN


Yıllık kişi başı, 58,5 kg et tüketiyor.

TÜRKMENİSTAN


Yıllık kişi başı, 59,0 kg et tüketiyor.

JAPONYA


Yıllık kişi başı, 60,4 kg et tüketiyor.

BULGARİSTAN


Yıllık kişi başı, 60,8 kg et tüketiyor.

URUGUAY


Yıllık kişi başı, 63,8 kg et tüketiyor.


BELÇİKA


Yıllık kişi başı, 64,5 kg et tüketiyor.



HOLLANDA


Yıllık kişi başı, 65,1 kg et tüketiyor.

İSVİÇRE


Yıllık kişi başı, 66,7 kg et tüketiyor.

DANİMARKA


Yıllık kişi başı, 67,0 kg et tüketiyor.

ROMANYA


Yıllık kişi başı, 67,9 kg et tüketiyor.

İSVEÇ


Yıllık kişi başı, 68,1 kg et tüketiyor.

ESTONYA


Yıllık kişi başı, 68,9 kg et tüketiyor.

KAZAKİSTAN


Yıllık kişi başı, 70,2 kg et tüketiyor.

ÇİN


Yıllık kişi başı, 70,6 kg et tüketiyor.

ALMANYA


Yıllık kişi başı, 71,3 kg et tüketiyor.

AVUSTURYA


Yıllık kişi başı, 78,0 kg et tüketiyor.

YUNANİSTAN


Yıllık kişi başı, 78,9 kg et tüketiyor.

RUSYA


Yıllık kişi başı, 81,9 kg et tüketiyor.

BİRLEŞİK KRALLIK


Yıllık kişi başı, 84,1 kg et tüketiyor.

FRANSA


Yıllık kişi başı, 84,6 kg et tüketiyor.

FRANSA


Yıllık kişi başı, 88,4 kg et tüketiyor.

KATAR


Yıllık kişi başı, 88,8 kg et tüketiyor.

KANADA


Yıllık kişi başı, 91,0 kg et tüketiyor.

BELARUS


Yıllık kişi başı, 94,5 kg et tüketiyor.

BREZİLYA


Yıllık kişi başı, 98,8 kg et tüketiyor.

İSPANYA


Yıllık kişi başı, 105,0 kg et tüketiyor.

AVUSTRALYA


Yıllık kişi başı, 112,0 kg et tüketiyor.

ARJANTİN


Yıllık kişi başı, 113,0 kg et tüketiyor.

ABD


Yıllık kişi başı, 123,0 kg et tüketiyor.

MOĞOLİSTAN


Yıllık kişi başı, 132,0 kg et tüketiyor.

TONGA


Yıllık kişi başı, 148,0 kg et tüketiyor.

