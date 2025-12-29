Kişi başı 148 kilo! En çok et yiyen ülkeler açıklandı: Zirvedeki ülke herkesi şaşırttı

World Population Review, dünya genelinde kişi başı en fazla et tüketen ülkeleri açıkladı. Güncel veriler, bazı ülkelerde et tüketiminin rekor seviyelere ulaştığını ortaya koyarken, listenin zirvesindeki ülke ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti. Peki kişi başı 148 kilo et tüketilen o ülke hangisi? Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte en çok et yiyen ülkeler ve çarpıcı veriler…
Küçük bir ada ülkesi yıllık kişi başı 148 kilogram et tüketimiyle bütün ülkeleri geride bıraktı. Uzmanlar, yüksek et tüketimini geleneksel ziyafet kültürü ve et ağırlıklı beslenme alışkanlıklarına bağladı. İşte zirvedeki o ada ülkesi ve Türkiye sıralaması...
BURUNDİ
Yıllık kişi başı, 3,7 kg et tüketiyor.
KONGO
Yıllık kişi başı 4.0 kg et tüketiyor.
BANGLADEŞ
Yıllık kişi başı, 4,4 kg et tüketiyor.
MADAGASKAR
Yıllık kişi başı, 5,5 kg et tüketiyor.
RUANDA
Yıllık kişi başı, 6,2 kg et tüketiyor.
ETİYOPYA
Yıllık kişi başı, 6,6 kg et tüketiyor.
HİNDİSTAN
Yıllık kişi başı, 6,6 kg et tüketiyor.
AFGANİSTAN
Yıllık kişi başı, 6,8 kg et tüketiyor.
NİJERYA
Yıllık kişi başı, 7,6 kg et tüketiyor.
MALİ
Yıllık kişi başı, 7,7 kg et tüketiyor.
SİERRA LEONE
Yıllık kişi başı, 9,5 kg et tüketiyor.
UGANDA
Yıllık kişi başı, 9,6 kg et tüketiyor.
TOGO
Yıllık kişi başı, 10,7 kg et tüketiyor.
KENYA
Yıllık kişi başı, 10,9 kg et tüketiyor.
MOZAMBİK
Yıllık kişi başı, 11,1 kg et tüketiyor.
SOMALİ
Yıllık kişi başı, 11,3 kg et tüketiyor.
SRİ LANKA
Yıllık kişi başı, 11,9 kg et tüketiyor.
GİNE
Yıllık kişi başı, 12,9 kg et tüketiyor.
KAMERUN
Yıllık kişi başı, 15,0 kg et tüketiyor.
YEMEN
Yıllık kişi başı, 16,0 kg et tüketiyor.
SURİYE
Yıllık kişi başı, 16,6 kg et tüketiyor.
GANA
Yıllık kişi başı, 17,7 kg et tüketiyor.
CEZAYİR
Yıllık kişi başı, 18,1 kg et tüketiyor.
ZAMBİYA
Yıllık kişi başı, 18,1 kg et tüketiyor.
ENDONEZYA
Yıllık kişi başı, 19,2 kg et tüketiyor.
SUDAN
Yıllık kişi başı, 19,4 kg et tüketiyor.
MYNMAR
Yıllık kişi başı, 20,1 kg et tüketiyor.
PAKİSTAN
Yıllık kişi başı, 21,1 kg et tüketiyor.
IRAK
Yıllık kişi başı, 22,0 kg et tüketiyor.
GAMBİYA
Yıllık kişi başı, 23,3 kg et tüketiyor.
BURKİNA FASO
Yıllık kişi başı, 24,9 kg et tüketiyor.
TAYLAND
Yıllık kişi başı, 25,9 kg et tüketiyor.
TUNUS
Yıllık kişi başı, 30,2 kg et tüketiyor.
MALAVI
Yıllık kişi başı, 30,8 kg et tüketiyor.
FAS
Yıllık kişi başı, 31,5 kg et tüketiyor.
İRAN
Yıllık kişi başı, 31,9 kg et tüketiyor.
MISIR
Yıllık kişi başı, 32,9 kg et tüketiyor.
FİLİPİNLER
Yıllık kişi başı, 35,1 kg et tüketiyor.
VENEZUELA
Yıllık kişi başı, 36,9 kg et tüketiyor.
ÜRDÜN
Yıllık kişi başı, 37,9 kg et tüketiyor.
KIRGİZİSTAN
Yıllık kişi başı, 38,2 kg et tüketiyor.
MOLDOVA
Yıllık kişi başı, 38,8 kg et tüketiyor.
MALDİVLER
Yıllık kişi başı, 38,9 kg et tüketiyor.
GÜRCİSTAN
Yıllık kişi başı, 40,2 kg et tüketiyor.
LÜBNAN
Yıllık kişi başı, 40,3 kg et tüketiyor.
AZERBAYCAN
Yıllık kişi başı, 40,5 kg et tüketiyor.
KUZEY MAKEDONYA
Yıllık kişi başı, 42,3 kg et tüketiyor.
ÖZBEKİSTAN
Yıllık kişi başı, 42,4 kg et tüketiyor.
UMMAN
Yıllık kişi başı, 44,9 kg et tüketiyor.
LİBYA
Yıllık kişi başı, 45,5 kg et tüketiyor.
GUETEMALA
Yıllık kişi başı, 46,0 kg et tüketiyor.
TÜRKİYE
Yıllık kişi başı, 46,8 kg et tüketiyor.
UKRAYNA
Yıllık kişi başı, 48,0 kg et tüketiyor.
ÇAD
Yıllık kişi başı, 48,9 kg et tüketiyor.
KONGO CUMHURİYETİ
Yıllık kişi başı, 49,1 kg et tüketiyor.
FİJİ
Yıllık kişi başı, 51,9 kg et tüketiyor.
ARNAVUTLUK
Yıllık kişi başı, 53,2 kg et tüketiyor.
EKVADOR
Yıllık kişi başı, 53,3 kg et tüketiyor.
PERU
Yıllık kişi başı, 54,3 kg et tüketiyor.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
Yıllık kişi başı, 57,8 kg et tüketiyor.
SUUDİ ARABİSTAN
Yıllık kişi başı, 58,5 kg et tüketiyor.
TÜRKMENİSTAN
Yıllık kişi başı, 59,0 kg et tüketiyor.
JAPONYA
Yıllık kişi başı, 60,4 kg et tüketiyor.
BULGARİSTAN
Yıllık kişi başı, 60,8 kg et tüketiyor.
URUGUAY
Yıllık kişi başı, 63,8 kg et tüketiyor.
BELÇİKA
Yıllık kişi başı, 64,5 kg et tüketiyor.
HOLLANDA
Yıllık kişi başı, 65,1 kg et tüketiyor.
İSVİÇRE
Yıllık kişi başı, 66,7 kg et tüketiyor.
DANİMARKA
Yıllık kişi başı, 67,0 kg et tüketiyor.
ROMANYA
Yıllık kişi başı, 67,9 kg et tüketiyor.
İSVEÇ
Yıllık kişi başı, 68,1 kg et tüketiyor.
ESTONYA
Yıllık kişi başı, 68,9 kg et tüketiyor.
KAZAKİSTAN
Yıllık kişi başı, 70,2 kg et tüketiyor.
ÇİN
Yıllık kişi başı, 70,6 kg et tüketiyor.
ALMANYA
Yıllık kişi başı, 71,3 kg et tüketiyor.
AVUSTURYA
Yıllık kişi başı, 78,0 kg et tüketiyor.
YUNANİSTAN
Yıllık kişi başı, 78,9 kg et tüketiyor.
RUSYA
Yıllık kişi başı, 81,9 kg et tüketiyor.
BİRLEŞİK KRALLIK
Yıllık kişi başı, 84,1 kg et tüketiyor.
FRANSA
Yıllık kişi başı, 84,6 kg et tüketiyor.
KATAR
Yıllık kişi başı, 88,8 kg et tüketiyor.
KANADA
Yıllık kişi başı, 91,0 kg et tüketiyor.
BELARUS
Yıllık kişi başı, 94,5 kg et tüketiyor.
BREZİLYA
Yıllık kişi başı, 98,8 kg et tüketiyor.
İSPANYA
Yıllık kişi başı, 105,0 kg et tüketiyor.
AVUSTRALYA
Yıllık kişi başı, 112,0 kg et tüketiyor.
ARJANTİN
Yıllık kişi başı, 113,0 kg et tüketiyor.
ABD
Yıllık kişi başı, 123,0 kg et tüketiyor.
MOĞOLİSTAN
Yıllık kişi başı, 132,0 kg et tüketiyor.
TONGA
Yıllık kişi başı, 148,0 kg et tüketiyor.