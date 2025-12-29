Kişi başı 148 kilo! En çok et yiyen ülkeler açıklandı: Zirvedeki ülke herkesi şaşırttı

World Population Review, dünya genelinde kişi başı en fazla et tüketen ülkeleri açıkladı. Güncel veriler, bazı ülkelerde et tüketiminin rekor seviyelere ulaştığını ortaya koyarken, listenin zirvesindeki ülke ve Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti. Peki kişi başı 148 kilo et tüketilen o ülke hangisi? Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte en çok et yiyen ülkeler ve çarpıcı veriler…

Küçük bir ada ülkesi yıllık kişi başı 148 kilogram et tüketimiyle bütün ülkeleri geride bıraktı. Uzmanlar, yüksek et tüketimini geleneksel ziyafet kültürü ve et ağırlıklı beslenme alışkanlıklarına bağladı. İşte zirvedeki o ada ülkesi ve Türkiye sıralaması...



BURUNDİ

Yıllık kişi başı, 3,7 kg et tüketiyor.

KONGO

Yıllık kişi başı 4.0 kg et tüketiyor.

BANGLADEŞ

Yıllık kişi başı, 4,4 kg et tüketiyor.

MADAGASKAR

Yıllık kişi başı, 5,5 kg et tüketiyor.

RUANDA

Yıllık kişi başı, 6,2 kg et tüketiyor.

ETİYOPYA

Yıllık kişi başı, 6,6 kg et tüketiyor.

HİNDİSTAN

Yıllık kişi başı, 6,6 kg et tüketiyor.

AFGANİSTAN

Yıllık kişi başı, 6,8 kg et tüketiyor.

NİJERYA

Yıllık kişi başı, 7,6 kg et tüketiyor.

MALİ

Yıllık kişi başı, 7,7 kg et tüketiyor.

SİERRA LEONE

Yıllık kişi başı, 9,5 kg et tüketiyor.

UGANDA

Yıllık kişi başı, 9,6 kg et tüketiyor.

TOGO

Yıllık kişi başı, 10,7 kg et tüketiyor.

KENYA

Yıllık kişi başı, 10,9 kg et tüketiyor.

MOZAMBİK

Yıllık kişi başı, 11,1 kg et tüketiyor.

SOMALİ

Yıllık kişi başı, 11,3 kg et tüketiyor.

SRİ LANKA

Yıllık kişi başı, 11,9 kg et tüketiyor.

GİNE

Yıllık kişi başı, 12,9 kg et tüketiyor.

KAMERUN

Yıllık kişi başı, 15,0 kg et tüketiyor.

YEMEN

Yıllık kişi başı, 16,0 kg et tüketiyor.

SURİYE

Yıllık kişi başı, 16,6 kg et tüketiyor.

GANA

Yıllık kişi başı, 17,7 kg et tüketiyor.

CEZAYİR

Yıllık kişi başı, 18,1 kg et tüketiyor.

ZAMBİYA

Yıllık kişi başı, 18,1 kg et tüketiyor.

ENDONEZYA

Yıllık kişi başı, 19,2 kg et tüketiyor.

SUDAN

Yıllık kişi başı, 19,4 kg et tüketiyor.

MYNMAR

Yıllık kişi başı, 20,1 kg et tüketiyor.

PAKİSTAN

Yıllık kişi başı, 21,1 kg et tüketiyor.

IRAK

Yıllık kişi başı, 22,0 kg et tüketiyor.

GAMBİYA

Yıllık kişi başı, 23,3 kg et tüketiyor.

BURKİNA FASO

Yıllık kişi başı, 24,9 kg et tüketiyor.

TAYLAND

Yıllık kişi başı, 25,9 kg et tüketiyor.

TUNUS

Yıllık kişi başı, 30,2 kg et tüketiyor.

MALAVI

Yıllık kişi başı, 30,8 kg et tüketiyor.

FAS

Yıllık kişi başı, 31,5 kg et tüketiyor.

İRAN

Yıllık kişi başı, 31,9 kg et tüketiyor.

MISIR

Yıllık kişi başı, 32,9 kg et tüketiyor.

FİLİPİNLER

Yıllık kişi başı, 35,1 kg et tüketiyor.

VENEZUELA

Yıllık kişi başı, 36,9 kg et tüketiyor.

ÜRDÜN

Yıllık kişi başı, 37,9 kg et tüketiyor.

KIRGİZİSTAN

Yıllık kişi başı, 38,2 kg et tüketiyor.

MOLDOVA

Yıllık kişi başı, 38,8 kg et tüketiyor.

MALDİVLER

Yıllık kişi başı, 38,9 kg et tüketiyor.

GÜRCİSTAN

Yıllık kişi başı, 40,2 kg et tüketiyor.

LÜBNAN

Yıllık kişi başı, 40,3 kg et tüketiyor.

AZERBAYCAN

Yıllık kişi başı, 40,5 kg et tüketiyor.

KUZEY MAKEDONYA

Yıllık kişi başı, 42,3 kg et tüketiyor.

ÖZBEKİSTAN

Yıllık kişi başı, 42,4 kg et tüketiyor.

UMMAN

Yıllık kişi başı, 44,9 kg et tüketiyor.

LİBYA

Yıllık kişi başı, 45,5 kg et tüketiyor.

GUETEMALA

Yıllık kişi başı, 46,0 kg et tüketiyor.

TÜRKİYE

Yıllık kişi başı, 46,8 kg et tüketiyor.

UKRAYNA

Yıllık kişi başı, 48,0 kg et tüketiyor.

ÇAD

Yıllık kişi başı, 48,9 kg et tüketiyor.

KONGO CUMHURİYETİ

Yıllık kişi başı, 49,1 kg et tüketiyor.

FİJİ

Yıllık kişi başı, 51,9 kg et tüketiyor.

ARNAVUTLUK

Yıllık kişi başı, 53,2 kg et tüketiyor.

EKVADOR

Yıllık kişi başı, 53,3 kg et tüketiyor.

PERU

Yıllık kişi başı, 54,3 kg et tüketiyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ

Yıllık kişi başı, 57,8 kg et tüketiyor.

SUUDİ ARABİSTAN

Yıllık kişi başı, 58,5 kg et tüketiyor.

TÜRKMENİSTAN

Yıllık kişi başı, 59,0 kg et tüketiyor.

JAPONYA

Yıllık kişi başı, 60,4 kg et tüketiyor.

BULGARİSTAN

Yıllık kişi başı, 60,8 kg et tüketiyor.

URUGUAY

Yıllık kişi başı, 63,8 kg et tüketiyor.



BELÇİKA

Yıllık kişi başı, 64,5 kg et tüketiyor.





HOLLANDA

Yıllık kişi başı, 65,1 kg et tüketiyor.

İSVİÇRE

Yıllık kişi başı, 66,7 kg et tüketiyor.

DANİMARKA

Yıllık kişi başı, 67,0 kg et tüketiyor.

ROMANYA

Yıllık kişi başı, 67,9 kg et tüketiyor.

İSVEÇ

Yıllık kişi başı, 68,1 kg et tüketiyor.

ESTONYA

Yıllık kişi başı, 68,9 kg et tüketiyor.

KAZAKİSTAN

Yıllık kişi başı, 70,2 kg et tüketiyor.

ÇİN

Yıllık kişi başı, 70,6 kg et tüketiyor.

ALMANYA

Yıllık kişi başı, 71,3 kg et tüketiyor.

AVUSTURYA

Yıllık kişi başı, 78,0 kg et tüketiyor.

YUNANİSTAN

Yıllık kişi başı, 78,9 kg et tüketiyor.

RUSYA

Yıllık kişi başı, 81,9 kg et tüketiyor.

BİRLEŞİK KRALLIK

Yıllık kişi başı, 84,1 kg et tüketiyor.

FRANSA

Yıllık kişi başı, 84,6 kg et tüketiyor.

82 /92 FRANSA

Yıllık kişi başı, 88,4 kg et tüketiyor.

KATAR

Yıllık kişi başı, 88,8 kg et tüketiyor.

KANADA

Yıllık kişi başı, 91,0 kg et tüketiyor.

BELARUS

Yıllık kişi başı, 94,5 kg et tüketiyor.

BREZİLYA

Yıllık kişi başı, 98,8 kg et tüketiyor.

İSPANYA

Yıllık kişi başı, 105,0 kg et tüketiyor.

AVUSTRALYA

Yıllık kişi başı, 112,0 kg et tüketiyor.

ARJANTİN

Yıllık kişi başı, 113,0 kg et tüketiyor.

ABD

Yıllık kişi başı, 123,0 kg et tüketiyor.

MOĞOLİSTAN

Yıllık kişi başı, 132,0 kg et tüketiyor.