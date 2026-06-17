Kore devi Hyundai İzmit'te 715 milyon euroluk tesis kuracak

Hyundai Mobis iş birliğiyle hayata geçirilecek modern tesiste, batarya hücreleri en son teknoloji otomasyon sistemleri kullanılarak bir araya getirilecek. Şirketten yapılan resmi açıklamada, bu kritik hamlenin yerli üretimi maksimum seviyeye çıkarmanın yanı sıra Türkiye’nin elektrikli araç teknolojilerindeki teknik bilgi birikimi ve uzmanlığını bir üst lige taşıyacağı vurgulandı.