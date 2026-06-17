Kore devi Hyundai İzmit'te 715 milyon euroluk tesis kuracak

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı milyar dolarlık fabrika projesini durdurduğunu açıklamasının ardından Güney Kore merkezli otomotiv devi İzmit'te milyonlarca euroya yeni bir batarya montaj tesisi kuruyor.
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai Motor Company bünyesinde faaliyet gösteren Hyundai Motor Türkiye, İzmit fabrikasında gerçekleştireceği "IONIQ 3" üretimi kapsamında dev bir yatırım paketini devreye sokuyor.
Toplamda 715 milyon euroyu bulan bu stratejik yatırım planı dahilinde, Türkiye’nin elektrikli mobilite geleceği için kritik öneme sahip yeni bir batarya montaj tesisi kurulacak.
Dev bütçenin 55 milyon euroluk kısmının doğrudan ayrıldığı bu batarya fabrikası, ilk etapta 300'den fazla kişiye yeni istihdam kapısı açacak.
Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır kesintisiz üretim gerçekleştiren Hyundai, önümüzdeki ağustos ayında seri üretimine başlayacağı yeni elektrikli modeli IONIQ 3’ün tüm gücünü bu yeni tesisten almasını hedefliyor.
Hyundai Mobis iş birliğiyle hayata geçirilecek modern tesiste, batarya hücreleri en son teknoloji otomasyon sistemleri kullanılarak bir araya getirilecek. Şirketten yapılan resmi açıklamada, bu kritik hamlenin yerli üretimi maksimum seviyeye çıkarmanın yanı sıra Türkiye’nin elektrikli araç teknolojilerindeki teknik bilgi birikimi ve uzmanlığını bir üst lige taşıyacağı vurgulandı.