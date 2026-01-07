Kuyumcuda nakit devri resmen kapanıyor! Altın alacaklar dikkat: Nisan'da o dönem başlıyor

Jewellery Antalya alım heyeti fuarı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Burak Yakın, sektörde köklü değişiklikler yaratacak yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.





Tüm Altınlara Bandrol Zorunluluğu Geliyor Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte kuyumculuk sektöründeki işleyişin tamamen değişeceğini belirten Yakın, Darphane'nin tüm altın ürünleri için bandrol vereceğini açıkladı. Bu uygulama kapsamında 1 gramlık altından 1 kiloluk külçeye kadar her ürün kayıt altına alınacak. Bandrol üzerindeki özel numaralar sayesinde, söz konusu altının hangi ülkeden ithal edildiği ve hangi firma tarafından getirildiği anında tespit edilebilecek.