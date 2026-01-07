Kuyumcuda nakit devri resmen kapanıyor! Altın alacaklar dikkat: Nisan'da o dönem başlıyor

Altın piyasasında alışkanlıkları kökten değiştirecek düzenleme için tarih verildi. Nisan ayında devreye girecek olan 'Kıymetli Metal Takip Sistemi' ile kuyumcularda nakit parayla alışveriş dönemi resmen sona eriyor. Gramdan bileziğe kadar tüm ürünlerin bandrollü olarak takip edileceği yeni sistemde, ödemeler artık sadece kredi kartı veya IBAN yoluyla bankalar üzerinden yapılabilecek. İşte altın yatırımcısını yakından ilgilendiren yeni dönemin detayları...
Mücevher ve kuyumculuk sektöründe kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve sahteciliğin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan "Kıymetli Metal Takip Sistemi" (KMTS) için geri sayım başladı. Hürriyet’te yer alan habere göre, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından altyapısı tamamlanan sistemin Nisan ayı itibarıyla devreye alınacağını duyurdu. Peki yeni sistemle neler değişecek? İşte detaylar.
Jewellery Antalya alım heyeti fuarı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Burak Yakın, sektörde köklü değişiklikler yaratacak yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.
Tüm Altınlara Bandrol Zorunluluğu Geliyor Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte kuyumculuk sektöründeki işleyişin tamamen değişeceğini belirten Yakın, Darphane'nin tüm altın ürünleri için bandrol vereceğini açıkladı. Bu uygulama kapsamında 1 gramlık altından 1 kiloluk külçeye kadar her ürün kayıt altına alınacak. Bandrol üzerindeki özel numaralar sayesinde, söz konusu altının hangi ülkeden ithal edildiği ve hangi firma tarafından getirildiği anında tespit edilebilecek.
KUYUMCUDA NAKİT DEVRİ BİTİYOR
İşlemler Banka Üzerinden Sistemin en dikkat çekici yeniliği ise ödeme yöntemlerinde yaşanacak. Yeni dönemde kuyumculardan nakit parayla bilezik veya altın satın alınamayacak. Alışverişlerin tamamının kredi kartı veya IBAN kullanılarak bankalar aracılığıyla yapılacağını vurgulayan Yakın, şu detayları verdi:
"Kuyumcuya altın satan vatandaşın parası banka hesabına yatırılacak ve fatura kesilecek. Aynı şekilde vatandaş altın satın alırken de ödemeyi banka üzerinden yapacak. Her adımın kayıtlı olduğu bu sisteme geçiş kademeli olarak sağlanacak."
ALTIN BOZDURUP EV ALACAKLARA 'KAYNAK' ŞARTI
MASAK denetiminde yürütülecek olan bu sistem, kara para aklama girişimlerini engellemeyi de hedefliyor. Burak Yakın, sistemin işleyişini ev alımı örneği üzerinden şöyle açıkladı: "Örneğin bir vatandaş ev almak için 2 milyon liralık altınını bozdurup bankaya götürdüğünde, banka bu paranın kaynağını soracak. Vatandaş, 'Altınımı, arabamı sattım' diyerek ilgili beyan belgesini sunduğunda para kabul edilecek. Aksi takdirde işlem yapılamayacak."
İHRACATTA HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Toplantıda sektörel verilere de değinen Yakın, 2025 yılını 7.9 milyar dolarlık mücevher ihracatıyla kapattıklarını hatırlattı. Altın ithalatındaki kotaların kaldırılması durumunda bu rakamın 15 milyar dolara yükselebileceğini belirten Yakın, tamamlanan üç yeni üretim merkezi sayesinde 100 bin kişilik yeni istihdam yaratılabileceğinin altını çizdi.
Öte yandan toplantıya katılan Uluslararası Mücevherciler Birliği (MUBRI) Başkanı Ali Pastorini de Türkiye'nin üretim kalitesiyle dünyada bir numara olduğunu belirtti. Pastorini, ABD kaynaklı ekonomik dengesizlikler nedeniyle Güney Amerika'da tüketicilerin mücevherden ziyade işçiliği düşük yatırım amaçlı ürünlere yöneldiğini ifade etti.