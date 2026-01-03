Petrol rezervi en fazla olan ülkeler listesi ortaya çıktı: ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın sıralamadaki yeri dikkat çekti

1. Venezuela: 303 Milyar Varil Dünya genelinde petrol rezervi en fazla olan ülke konumundaki Venezuela, yaklaşık 303 milyar varil rezerv ile listenin zirvesinde.





Dünya gündemine bomba gibi düşen saldırı hamlesinin arka planında ise Venezuela'nın sahip olduğu ve "dünya lideri" konumunda bulunduğu petrol rezervleri olduğu iddia ediliyor.





ABD'NİN ALTI KATI ZENGİNLİK





Yapılan analizler, operasyonun asıl hedefinin Venezuela’nın yeraltı kaynakları olduğunu işaret ediyor. Ülke, petrol rezervlerinde dünya zirvesinde yer alırken, doğalgaz rezervinde ise dünya sekizincisi. Venezuela'nın sahip olduğu bu yeraltı zenginliğinin, ABD’nin sahip olduğu kaynakların tam altı katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Ülke ayrıca 7 bin tona yakın altın ve 1 milyon karatlık elmas rezerviyle de stratejik bir öneme sahip.