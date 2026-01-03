Petrol rezervi en fazla olan ülkeler listesi ortaya çıktı: ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın sıralamadaki yeri dikkat çekti

Dünya, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği şok operasyonu ve Maduro’nun kaçırılmasını konuşuyor. Washington hattından gelen açıklamalar siyasi bir zaferi işaret etse de, operasyonun asıl kodlarının ülkenin yeraltı kaynaklarında saklı olduğu iddia ediliyor. Gözler bir kez daha ‘siyah altın’a çevrilirken, ortaya çıkan son veriler ABD’nin neden Venezuela’yı hedef seçtiğini adeta kanıtlar nitelikte. İşte dünya petrol rezervleri listesi ve Venezuela’nın listedeki yeri.
ABD hükümetinin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyon ve Maduro'nun tutuklanması, gözleri bir kez daha ülkenin sahip olduğu devasa zenginliklere çevirdi. ABD’nin 6 katı büyüklüğünde bir servetin üzerinde oturan Venezuela, bakın bu listede kaçıncı sırada…
10. Libya: 48 Milyar Varil Rezervlerinin çoğu 1950'lerin sonunda keşfedilen Libya, 48 milyar varil ile listenin onuncu sırasında. Petrol, ülke ekonomisinin can damarı olmaya devam ediyor.
9. Amerika Birleşik Devletleri: 55 Milyar Varil Teksas, Kuzey Dakota ve Alaska gibi bölgelerdeki sahalarla ABD, 55 milyar varillik rezerve sahip. 2006-2023 yılları arasında üretimde artış yakalayan ABD, sektörde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.
8. Rusya: 80 Milyar Varil Ukrayna savaşı sonrası Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Rusya, 80 milyar varillik rezervi için yeni pazarlara yönelmiş durumda. Yaptırımlar ülkenin enerji rotasını Asya'ya çevirmesine neden oldu.
7. Kuveyt: 101 Milyar Varil Dünyanın en büyük ikinci konvansiyonel sahası Burgan Field'a ev sahipliği yapan Kuveyt, 101 milyar varil rezerv ile enerjinin dev oyuncularından biri.
6. Birleşik Arap Emirlikleri: 113 Milyar Varil Günde 3 milyon varilden fazla üretim yapan BAE, 113 milyar varillik rezerviyle dünyanın en büyük beşinci petrol ihracatçısı konumunda.
5. Irak: 145 Milyar Varil Güney ve kuzey bölgelerindeki yataklarla Irak, 145 milyar varil rezerve sahip.
4. Kanada: 170 Milyar Varil Özellikle Alberta bölgesindeki petrol kumları sayesinde Kanada, 170 milyar varillik bir rezerve sahip.
3. İran: 155 Milyar Varil Ambargolara rağmen önemli bir üretici olmayı sürdüren İran, 155 milyar varillik rezerviyle listenin üçüncü sırasında. Rezervler ağırlıklı olarak Huzistan bölgesi ve güneybatı hattında bulunuyor.
2. Suudi Arabistan: 267 Milyar Varil Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan, 267 milyar varillik rezerviyle ikinci sırada. OPEC'in lider ülkesi, küresel fiyatların belirlenmesinde kilit rol oynuyor.
1. Venezuela: 303 Milyar Varil Dünya genelinde petrol rezervi en fazla olan ülke konumundaki Venezuela, yaklaşık 303 milyar varil rezerv ile listenin zirvesinde.
Dünya gündemine bomba gibi düşen saldırı hamlesinin arka planında ise Venezuela'nın sahip olduğu ve "dünya lideri" konumunda bulunduğu petrol rezervleri olduğu iddia ediliyor.
ABD'NİN ALTI KATI ZENGİNLİK
Yapılan analizler, operasyonun asıl hedefinin Venezuela’nın yeraltı kaynakları olduğunu işaret ediyor. Ülke, petrol rezervlerinde dünya zirvesinde yer alırken, doğalgaz rezervinde ise dünya sekizincisi. Venezuela'nın sahip olduğu bu yeraltı zenginliğinin, ABD’nin sahip olduğu kaynakların tam altı katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Ülke ayrıca 7 bin tona yakın altın ve 1 milyon karatlık elmas rezerviyle de stratejik bir öneme sahip.