Sıfır liraya Togg satışı kampanya resmen başladı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Aralık ayına özel, sınırlı sayıdaki araçta uygulayacağı yeni kampanyasını duyurdu.
Doğuştan elektrikli Togg'larda kampanyalar devam ediyor. Fiyat politikası ve kredi imkanlarıyla öne çıkan ve avantajlı duruma geçen Togg'ları tamamen kredili satışa sundu.
Bireysel ve kurumsal alıcılar için yıl sonu kampanyası başlatan Togg, hem T10X hem de T10F'i kredi fırsatıyla satıyor.
FİYATLAR NE KADAR?
Togg T10F, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More 3 milyon 133 bin 641 liradan satışa sunuluyor.
Togg T10X, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 liradan satılıyor.
SIFIR FAİZLİ, UZUN VADELİ, YÜKSEK TUTARLI KREDİ AVANTAJI
Enflasyonist ortamda uzun vadeli kredi kullanarak satın alınan ürünlerin taksitlerini ödemek her geçen yıl daha da düşük maliyet sunuyor.
Özellikle kurumsal krediyle alınan Togg'larda gider kalemleri arttıkça vergiden düşüş de yaşanıyor ve böylece kurumsal müşteriler uzun vadede alınan araçtan kar elde etmiş oluyor.
Bireysel müşterilere Togg T10F V1-V2'de 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 83 bin 334 liraya, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,39 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 617 liraya, T10F 4More'da 1 milyon lira krediye, 12 ay vade, yüzde faiz, aylık ödemesi 83 bin 334 liraya, 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,30 faiz oranıyla aylık ödemesi 68 bin 604 lira oluyor.
Kurumsal müşterilere Togg T10F V1-V2 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık ödemesi 83 bin 334 lira, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 faiz oranıyla aylık ödemesi 71 bin 923 lira, T10F 4More 1 milyon lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 83 bin 334 lira ödeme, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 faiz oranıyla aylık 71 bin 923 liraya sahip olunuyor. Böylece kurumsal müşteriler Togg T10F'i para ödemeden tamamı kredili şekilde satın alabiliyor.
Togg T10X V2'de bireysel müşterilere 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 liraya, 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,48 faiz oranıyla aylık 70 bin 91 liraya, T10X 4More 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 83 bin 334 lira, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,3 oranında faiz oranıyla aylık 68 bin 604 lira ödenerek alınabiliyor.
T10X 4More kurumsal müşterilere 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık ödemesi 83 bin 334 liraya, 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 oranında faizle aylık ödemesi 71 bin 923 liraya geliyor.