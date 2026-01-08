Taksilerde yeni zorunluluk: Taksimetreler sil baştan değişiyor "POS cihazı yok" bahanesi tarih oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taksi taşımacılığında kayıt dışı ekonomiyi bitirmeyi ve ödeme sistemlerini modernize etmeyi hedefleyen kapsamlı bir düzenleme için düğmeye bastı. Hazırlanan yeni tebliğ taslağına göre, taksilerde taksimetre ile entegre çalışan "taksi mali cihazı" kullanımı zorunlu hale getiriliyor. İşte milyonlarca yolcuyu ve taksici esnafını ilgilendiren düzenlemenin detayları.
Taslağa göre, hali hazırda taksimetre bulundurma zorunluluğu olan taksici esnafının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış yeni nesil "taksi mali cihazlarını" en geç 1 Temmuz tarihine kadar araçlarına taktırması ve kullanmaya başlaması gerekecek.
CNN Türk’te yer alan habere göre; Yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya mevcut taksimetrenin değiştirilmesi halinde ise, süreç daha hızlı işleyecek. Bu kişiler, işe başlama veya cihaz değişim tarihini takip eden 30 gün içinde onaylı cihazı devreye almak zorunda. Eğer yolcu taşıma faaliyeti bu 30 günlük süreden önce başlayacaksa, cihazın faaliyete geçmeden önce takılmış olması şartı aranacak.
YENİ PLAKA SAHİPLERİNE 2027 İSTİNASI
Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ilk kez plaka alarak sektöre girecek olan mükellefler için farklı bir geçiş takvimi belirlendi. Yeni plaka tahsisi alan taksicilerin, taksi mali cihazı kullanımına 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren başlaması öngörülüyor.
"POS CİHAZI YOK" DÖNEMİ KAPANIYOR
Yeni sistemle birlikte taksilerde banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapma sorunu da tarih oluyor. Taksiciler, mali cihazı kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka ya da ödeme kuruluşu ile üye iş yeri anlaşması yapmak zorunda kalacak. Böylece her takside kartla ödeme seçeneğinin sunulması yasal bir zorunluluk haline gelecek.
MANUEL GİRİŞ YOK: TAKSİMETRE VE CİHAZ TEK SİSTEMLE ÇALIŞACAK
Sistemin en dikkat çeken yönü ise taksimetre ile mali cihazın "entegre" çalışma prensibi. Yeni dönemde taksimetre açıldığı anda mali cihaz da otomatik olarak kayda girecek. Yolculuk bitip ücret belirlendiğinde her iki cihaz işlemi eş zamanlı sonlandıracak.
Suiistimalleri önlemek adına taksimetre, mali cihazdan bağımsız çalışamayacak; mali cihaz da tek başına belge düzenleyemeyecek. Tutar bilgisi taksimetreden cihaza otomatik aktarılacak, şoförlerin tutarı el ile (manuel) girmesi mümkün olmayacak.
DENETİMLERİ TÜBİTAK YAPACAK
Söz konusu cihazların ve entegre sistemlerin teknik standartlara uygunluğu sıkı denetimden geçecek. GİB'in belirlediği kriterler çerçevesinde teknik incelemeler TÜBİTAK ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülecek. Cihazlar teknik özelliklerine göre fiş veya e-belge düzenleyen sistemler olarak iki kategoride sınıflandırılacak.