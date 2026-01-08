Taksilerde yeni zorunluluk: Taksimetreler sil baştan değişiyor "POS cihazı yok" bahanesi tarih oluyor

"POS CİHAZI YOK" DÖNEMİ KAPANIYOR





Yeni sistemle birlikte taksilerde banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapma sorunu da tarih oluyor. Taksiciler, mali cihazı kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka ya da ödeme kuruluşu ile üye iş yeri anlaşması yapmak zorunda kalacak. Böylece her takside kartla ödeme seçeneğinin sunulması yasal bir zorunluluk haline gelecek.