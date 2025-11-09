Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği Ocak zammına ilişkin ipuçları, Merkez Bankası’nın yeni enflasyon tahminiyle netleşmeye başladı. Bu artış yalnızca maaşları değil; sosyal yardımlardan tazminatlara, ek ödemelerden ikramiyelere kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek.





Merkez Bankası’nın yüzde 31-33 aralığında açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini, Ocak zammının yüzde 18,7 ila 20,5 arasında gerçekleşeceğini ortaya koydu. Tahminin yüzde 32’ye oturması halinde ise artış oranı yüzde 19,61 olacak. Peki bu oranlar gelirleri nasıl değiştirecek?