Memur ve emekliye yeni yıl zammı ufukta göründü. Merkez Bankası’nın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminiyle birlikte milyonların gelirinde yaşanacak artış oranı netleşmeye başladı. Yüzde 31-33 bandındaki tahmin, Ocak ayında maaşlara yüzde 18,7 ila 20,5 arasında zam yapılabileceğine işaret ediyor. Bu artış yalnızca maaşları değil, aile ve çocuk yardımlarından sosyal desteklere, ikramiyelerden kıdem tazminatına kadar geniş bir kesimi etkileyecek. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisiyle birlikte, sosyal yardım ve tazminat ödemesi alan milyonlarca vatandaşın gözü yeni oranlarda.
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği Ocak zammına ilişkin ipuçları, Merkez Bankası’nın yeni enflasyon tahminiyle netleşmeye başladı. Bu artış yalnızca maaşları değil; sosyal yardımlardan tazminatlara, ek ödemelerden ikramiyelere kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek.
Merkez Bankası’nın yüzde 31-33 aralığında açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini, Ocak zammının yüzde 18,7 ila 20,5 arasında gerçekleşeceğini ortaya koydu. Tahminin yüzde 32’ye oturması halinde ise artış oranı yüzde 19,61 olacak. Peki bu oranlar gelirleri nasıl değiştirecek?
En düşük memur maaşı 61 bin 407 TL’ye çıkıyor
Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Şu anda 50 bin 503 lira olan en düşük memur maaşı, taban aylık artışıyla birlikte 61 bin 407 liraya yükselecek.
Aile yardımı 4 bin 581 TL’ye ulaşıyor
Çalışmayan eş için her ay ödenen yardım 2 bin 660 liradan 3 bin 181 liraya çıkacak. 0-6 yaş arası çocuk için 585,11 liradan 699,85 liraya, 6 yaş üstü için ise 292,55 liradan 349,92 liraya yükselecek.
Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası 2 çocuğu bulunan memura yapılan toplam aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 581 liraya çıkacak.
Toplu sözleşme ikramiyesi 990 TL’yi bulacak
Maaş katsayısındaki artış, memurların toplu sözleşme ikramiyesine de yansıyacak. Halen 827,33 lira olan ikramiye, zam oranı yüzde 19,61 olduğunda 989,57 liraya yükselecek.
Emekli memura en az 28 bin 118 TL
Memur maaşlarındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme de zamla birlikte artacak. Böylece taban aylık dahil en düşük memur emeklisi maaşı 22 bin 672 liradan 28 bin 118 liraya çıkacak.
Emekli doktorlara yeni ek ödeme
Emekli Sandığı kapsamındaki doktorların her ay aldığı ilave ödemeler de artacak. Zam oranı yüzde 19,61 olursa, uzman olmayan doktorların ilave ödemesi 23 bin 404 liradan 27 bin 994 liraya, uzman doktorlarınki ise 30 bin 425 liradan 36 bin 392 liraya yükselecek
.
Sosyal yardımlarda artış dönemi
65 yaş aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 447 liraya çıkacak. Evde bakım desteği 11 bin 702 liradan 13 bin 997 liraya ulaşacak. Aynı tutar, tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan ödemelerde de geçerli olacak.
Yüzde 40-69 oranında engelli vatandaşlara ve 18 yaş altı engelli yakınına ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 147 liraya, yüzde 70 ve üzeri engellilere yapılan aylık ise 6 bin 454 liradan 7 bin 720 liraya yükselecek.
Kıdem tazminatı tavanı 64 bin 493 TL’ye yükseliyor
Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanını da değiştirecek. Halen 53 bin 919 lira olan tavan, yüzde 19,61’lik artışla 64 bin 493 liraya yükselecek. Damga vergisi sonrası yıllık en fazla ödenecek tutar 64 bin 4 lira olacak.
Bedelli askerlik ücreti artacak
Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik yapanlar 280 bin 850 lira ödemişti. Ocak ayında zam oranı yüzde 19,61 olarak uygulanırsa, 2026 başında bedelli askerlik ücreti 335 bin 925 liraya çıkacak.