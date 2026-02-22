"Meyvelere hasret kaldık"





Saraycık köyünden Mehmet Geyik bu yıl kiraz ve elma olmak üzere meyvelere hasret kaldıklarına değinirken meyve diyarı Ziyaret beldesinden Mustafa Tokmak da bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki beş yıldızlı misket elma için bu yıl mevsim şartları uygun gittiği için hasattan umutlu olduklarını söyledi.