Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu: Tüm dengeler değişti zirvedeki marka belli oldu

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 61,9 pay, 671 bin 819 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,8 pay ve 247 bin 5 adet satış ile Sedan, yüzde 14,4 pay ve 156.078 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.





Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 509 bin 217 adetle yüzde 47 pay, hibrit otomobil satışları 295 bin 378 adetle yüzde 27,2 pay, elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 adetle yüzde 17,7 pay ve dizel otomobil satışları 80 bin 346 adetle yüzde 7,4 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 595 adetle yüzde 0,7pay aldı.