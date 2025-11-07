Türkiye'nin yeni altın haritası! BDDK açıkladı: 'O il' yüzde 167'lik artışla İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı

Altın fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşmasıyla birlikte yatırımcılar kazançlarını realize etmeye başladı. 2025’in ilk dokuz ayında gram altın yüzde 72,87 oranında değer kazanırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri Türkiye genelinde dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. 73 ilde altın birikimlerinin yükseldiği gözlemlenirken, 8 ilde vatandaşların altın satışına yönelerek portföylerini küçülttüğü belirlendi.
Yıl boyunca yaşanan yükseliş yatırımcıları memnun ederken, illere göre altın mevduat tutarları da netlik kazandı. BDDK’nın yayımladığı son verilere göre, yılın ilk dokuz ayında en fazla altın alan iller belli oldu. Üstelik bir ildeki altın mevduatı artışı, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirleri dahi geride bıraktı.
Altın yeniden yatırımcının gözdesi oldu
Bu yıl yatırımcılarına en yüksek kazancı sağlayan araçların başında altın geldi. Gram altın, yılın başında 2.983 TL seviyesindeyken, 17 Ekim’de 5.905 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Rekor altının cazibesini artırdı
Özellikle ağustos ayından itibaren başlayan rekor serisi, kasım ayında yerini 5.400 TL seviyelerine gerileyen bir seyire bıraktı. Ancak yıl genelinde yüksek getiri oranı, tasarruf sahiplerini altına yönlendirdi.
İllere göre altın mevduat sıralaması
BDDK verilerine göre 2025’in ilk dokuz ayında altın mevduatlarında liderlik 907,1 milyar TL ile İstanbul’un oldu. 2024 yıl sonunda bu rakam 452,5 milyar TL seviyesindeydi. Böylece İstanbul’da altın mevduatlarında %100,4 artış kaydedildi.
İzmir’de yılın ilk dokuz ayında altın mevduat tutarı 159,5 milyar TL’ye yükseldi. 2024 sonunda bu miktar 79,8 milyar TL seviyesindeydi. Artış oranı %99,89 olarak kayıtlara geçti.
Başkent Ankara’da ise altın mevduatları 160,1 milyar TL’den 310,2 milyar TL’ye çıkarak %93,83 oranında yükseldi.
Rize zirvede: Altın mevduatında rekor artış
Yılın ilk dokuz ayına ilişkin altın mevduat artış oranlarına bakıldığında zirve Rize’nin oldu. Eylül ayında Rize’de toplam altın mevduat tutarı 17,3 milyar TL’ye ulaştı. 2024 sonunda bu rakam 6,5 milyar TL idi. Böylece 9 ayda %167,4’lük bir artış gerçekleşti.
Rize’nin ardından en yüksek artış oranına sahip iller %100,4 ile İstanbul, %99,89 ile İzmir, %97,63 ile Aksaray ve %96,42 ile Mersin oldu. Aksaray’da altın mevduatı 10,1 milyar TL, Mersin’de ise 41,5 milyar TL olarak kaydedildi.