Türkiye'nin yeni altın haritası! BDDK açıkladı: 'O il' yüzde 167'lik artışla İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı

Rize’nin ardından en yüksek artış oranına sahip iller %100,4 ile İstanbul, %99,89 ile İzmir, %97,63 ile Aksaray ve %96,42 ile Mersin oldu. Aksaray’da altın mevduatı 10,1 milyar TL, Mersin’de ise 41,5 milyar TL olarak kaydedildi.