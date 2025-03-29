Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye 6,6 milyar liralık katkı

Barajlardaki su seviyesinin elektrik üretimine bağlı olarak düşüp yükseliş gösterdiğini ifade eden Ergün, şu değerlendirmede bulundu:





"Bu yıl Artvin, yağışlı ve ağır kış geçirdi. Çok kar yağdı. Karın erimesiyle barajların doluluk oranı daha da artacaktır. Su sıkıntısı çekmeyeceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda elektrik üretimi daha da artacaktır. Gerekli planlamalar yapılmış durumda. Yusufeli Barajı ve diğer barajlarda elektrik üretimi planlama dahilinde düzenli şekilde yapılıyor."