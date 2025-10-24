Yeni Şafak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik gün: Erdoğan 500 bin sosyal konutun tüm detaylarını açıklıyor

09:5424/10/2025, Cuma
Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 500 bin sosyal konut hamlesinde kritik gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün İstanbul Başakşehir’de düzenlenecek törende, yeni konutların fiyatlarından ödeme planlarına, başvuru şartlarından kiralama seçeneklerine kadar tüm detaylar netleşecek. Deprem riskine karşı güvenli yaşam alanlarının inşa edileceği projede, İstanbul’daki fahiş kira artışlarına fren etkisi yaratacak ilk kiralık sosyal konut modeli de devreye alınacak. İşte projeye dair merak edilenler.

Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin merakla beklenen detayları bugün İstanbul’da kamuoyuna açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, inşa edilecek konutların metrekare büyüklüklerinden ödeme planlarına, başvuru kriterlerinden kimlerin yararlanabileceğine kadar pek çok ayrıntı paylaşılacak. Proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarına müdahale amacıyla, TOKİ üzerinden ilk kez kiralık sosyal konut modeli de devreye alınacak.

Konutlar 81 ilde inşa edilecek


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre tören; 2022 yılında başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında sosyal konutların yükseldiği Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi’nde düzenlenecek. Programda bakanlık yetkilileri, milletvekilleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de hazır bulunacak.


Bakan Kurum’dan dikkat çeken paylaşım


Törene ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için Yüzyılın Konut Projesi’ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz” ifadelerini kullanarak projeye dair beklentiyi artırdı.


Anahtar teslimleri başlıyor


Organizasyon kapsamında, İlk Evim Projesi çerçevesinde inşası tamamlanan sosyal konutların hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak. Aynı bölgede oluşturulan örnek dairelerde, yeni inşa edilecek konutların iç mekan tasarımları vatandaşlara tanıtılacak. Açıklanacak model ile deprem riskine karşı güvenli konutlar üretilecek; 81 ilde dar gelirli aileler uygun şartlarla ev sahibi olabilecek.


İstanbul’da fahiş kira artışına fren


Projenin dikkat çeken adımlarından biri ise İstanbul’daki kira krizini dengelemeyi amaçlayan kiralık sosyal konut uygulaması. TOKİ eliyle hayata geçirilecek bu yeni modelde, belirlenen vatandaş gruplarına piyasa rayiç bedelinin yarısı fiyatına kiralama imkânı sağlanacak. Uygulamadan yalnızca belirlenen kriterlere uyan kişiler faydalanabilecek.


Projenin hem kira piyasasına nefes aldırması hem de dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm olması hedefleniyor. Programın sonunda, projenin aşamalarına ilişkin kapsamlı sunum kamuoyuyla paylaşılacak.

