11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar sürüyor: Ankara’da 423 bin fidan toprakla buluşacak

"30 bin adet çukurumuz hazır"

Ankara’da gerçekleştirilecek fidanlar için kazılan bölümlere değinen Şimşek, "Etkinlik, Etimesgut ilçesinde Sakıp Sabancı Bulvarı kenarındaki alanda gerçekleştirilecek. Bu alan içerisinde vatandaşlarımızın dikmeleri için 30 bin adet çukurumuzu hazır ettik ve vatandaşlarımızın da bu alana, fidan dikim etkinliğine katılmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





"Yeşil Vatan Seferberliği’ne Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Ankara’nın iklim şartlarına göre ekilecek fidanları anlatan Esat Şimşek, "Ankara ilinin meteoroloji şartları ve iklim şartları dikkate alındığında alan içerisinde mavi servi, karaçam, sedir, akasya, çınar, ıhlamur gibi fidanlarımızı toprakla buluşturmaya hedefliyoruz. Yeşil Vatan Seferberliği’ne Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz ve bir fidanda onlardan dikmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.





Fidan için 30 bin adet çukur

Saha içerisinde vatandaşların fidan dikimi yapabilmesi için 30 bin adet çukur hazırlandı. Her çukurun başına bir fidan, kürek, çapa ve ilk can suyunun verileceği su bidonları yerleştirildi.







