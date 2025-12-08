15 dakikalık yağmur Alanya’yı felç etti: Araçlar suda mahsur kaldı işyerlerini su bastı! Zararın boyutu ertesi gün ortaya çıktı





Alanya’da 15 yıldır böyle bir yağışın olmadığını söyleyen Tahsin Kibar, "Öğleden sonra 1-2 saat yağdı Dağlardaki sular şehir merkezine indi. Otellerin altı hep su doldu. 15 yıldır Alanya’dayım daha ilk kez böyle bir şey gördüm. Daha önceki yağışlarda bu şekilde görmemiştim" dedi.