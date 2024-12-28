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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

00:1128/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

#Resmi Gazete
#Atama
#Recep Tayyip Erdoğan

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