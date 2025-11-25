Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Ünlü mescit çıkan yangında kül oldu: Kırklar Dağı Mescidi kullanılamaz hale geldi

Ünlü mescit çıkan yangında kül oldu: Kırklar Dağı Mescidi kullanılamaz hale geldi

00:2425/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Trabzon-Bayburt sınırında, 3 bin 100 rakımda bulunan Kırklar Dağı Mescidi, bu akşam çıkan yangında kül oldu.

Alınan bilgiye göre, yörede manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı Mescidi’nde bu akşam bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında büyük bölümü ahşap alan tarihi mescid alevlere teslim olurken, yangına rüzgar nedeniyle müdahale edilemedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Yüzyıllardır yöre halkı tarafından manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı, yörede "Kırkların buluşma yeri" inancıyla anılıyordu.

Son yıllarda birçok kişi için uğrak bir nokta haline gelen Kırklar Dağı, hem inanç turizmi hem de doğa turizmi açısından öne çıkıyordu. Bölge, zorlu parkurlarıyla yerli ve yabancı dağcıların rotasında da yeralıyordu.

#Trabzon
#Bayburt
#Kırklar Dağı Mescidi
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor