450 yıllık ahşap cami alevlere teslim oldu

450 yıllık ahşap cami alevlere teslim oldu

15:4216/01/2026, Cuma
IHA
Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde çıkan yangında yaklaşık 450 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ovaşeyhler köyü Gemicioğlu Mahallesi’nde bulunan Elekler Camii’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Cuma namazı sırasında çıkan yangında vatandaşlar son anda kendilerini dışarıya atarken kısa sürede büyüyen alevler caminin tamamını sardı.

 İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 450 yıllık olduğu öğrenilen ahşap cami yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

