68 ilde 'sarı' alarm! Balkanlardan yola çıktı, İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporunu yayımladı ve Türkiye genelini uyardı. Yurt genelinde etkili olan fırtına, bu akşam saatlerinden itibaren yerini sert bir soğuğa ve kara bırakıyor. MGM, 68 il için 'sarı kod'lu uyarı geçerken, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının sıcaklıkları 7 derece birden düşüreceği bildirildi. Peki kar İstanbul'a ne zaman düşecek? Hangi iller sarı kodla uyarıldı? İşte il il hava durumu raporu...

1 /11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alarm seviyesini yükseltti. 13 il haricindeki tüm Türkiye için "sarı kod" yayınlanırken, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 7 derece birden düşmesi bekleniyor.

2 /11 FIRTINA YERİNİ KARA BIRAKIYOR

Hafta sonu etkisini gösteren çatı uçuran ve ağaçları deviren fırtınalar, yerini sert bir kışa bırakmaya hazırlanıyor. Akşam saatlerinde batı illerinden başlayarak hissedilecek 5 ila 7 derecelik ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli sağanak yağışın kar yağışına dönmesine neden olacak.

3 /11 İSTANBUL'A KAR DÖNÜYOR

Fırtına ve sağanağın etkisi altındaki İstanbul’da, akşam saatlerinde yaşanacak ani soğumayla birlikte yağışın kara dönüşmesi bekleniyor. Megakentte kar yağışının Pazartesi ve Salı günleri etkili olacağı tahmin ediliyor. Yeni haftada İstanbul ile birlikte Trakya, Çanakkale, iç ve doğu kesimler de beyaza bürünecek.

4 /11 ÇIĞ VE ZEHİRLENME UYARISI

MGM, rüzgar hızının 50-80 kilometreye ulaşacağı Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı vatandaşları uyardı.Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi devam ediyor.

5 /11 68 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm kentleri sarı kod yayınlayarak kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

6 /11 MGM'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatteki hızı 50-80 kilometreye ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

7 /11 Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 3/4 derece. - İstanbul 8/9 derece. - Denizli 10/12 derece.

8 /11 - İzmir 11/16 derece. - Adana 7/12 derece. - Ankara 3/7 derece. - Samsun 12/19 derece.

9 /11 - Erzurum -13/1 derece. - Malatya -8/2 derece. - Kars -15/1 derece - Diyarbakır -8/3 derece. - Gaziantep 1/4 derece.

10 /11 SAAT VERİLDİ

Hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerinde yarın ise tüm yurtta mevsim normallerinin altında azalacağını bildiren MGM, bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağışın etkili olacağını saat 18.00'den sonra ise karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.