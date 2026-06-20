70 yaşındaki baba 25 yaşındaki oğlu ile sınava girdi

'Bir öğretmen gibi hep başımda durdu'





Zafer Burak Sarıgül de Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak bu ay avukatlık ruhsatını alacağını belirterek, "Babamla Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sınıf arkadaşı olmak gibi bir hayalimiz vardı. Biz de bu yolda birlikte sınava girmeye karar verdik. Bu yıl şansımızı deneyeceğiz. İnşallah başarılı olacağımızı da düşünüyoruz. Babam küçük yaşlardan itibaren bana çözemediğim soruları çözen, nasıl güzel ders çalışabileceğimi gösteren, ders programımı hazırlayan bir öğretmen gibi hep başımda durdu. Bugün birlikte aynı okulda, aynı sınava girecek olmak çok farklı bir his. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ne mutlu bizlere ki böyle eğitimci, önümüzü açan, sürekli yolumuzu aydınlatan bir babaya sahibiz" diye konuştu.