Adana'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da seyir halindeki bir otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

1 /8 Akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı’nda seyir halindeki otomobil, alev alarak yanmaya başladı.

2 /8 Alevlerin birden sardığı otomobilin seyir halindeki anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 /8 Alev topuna dönen otomobili yolun sağına çeken sürücü, yangından şans eseri yara almadan kurtuldu.

4 /8 İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü.

5 /8 Otomobili kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

