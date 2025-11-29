Yeni Şafak
Adana'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

20:0529/11/2025, Cumartesi
DHA
Adana'da seyir halindeki bir otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı’nda seyir halindeki otomobil, alev alarak yanmaya başladı. 

 Alevlerin birden sardığı otomobilin seyir halindeki anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alev topuna dönen otomobili yolun sağına çeken sürücü, yangından şans eseri yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. 

Otomobili kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#Adana
#Otomobil
#Yangın
