Adana'da sisli sabah

Sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düştü.
Adana şehir merkezinde sis etkili oldu.
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#Adana
#Sis
#Çukurova
Adana şehir merkezinde sis etkili oldu.
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