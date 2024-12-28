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Adana'da sisli sabah

Adana'da sisli sabah

10:2028/12/2024, Saturday
AA
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<p>Sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düştü.</p>
Sabahın ilk saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düştü.

Adana şehir merkezinde sis etkili oldu.

#Adana
#Sis
#Çukurova

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