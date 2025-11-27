Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Adeta bu sezon hamsi fışkırıyor: Uzun yıllar sonra ilk kez

Adeta bu sezon hamsi fışkırıyor: Uzun yıllar sonra ilk kez

10:0327/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Karadeniz’de bu sezon uzun yıllar sonra ilk kez hamsi bolluğu yaşanırken balıkçılar, denizden adeta hamsi fışkırdığını yıllardır görülmeyen bir bollukla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.


Tekne çalışanları hamsi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uykusuz bile kaldıklarını belirtirken, bu sezon palamut çıkmamasına rağmen üç aydır aralıksız hamsi tuttuklarını kaydediyor.

"Hamsi yoğunluğu yüzünden zaman zaman uykusuz bile kalıyoruz"


Bu sezon Karadeniz’den adeta hamsi fışkırdığını belirten tekne çalışanlarından Selami Tezlik, "Bu sezon bereketli ve çok güzel hamsi var. ’Karadeniz’den adeta hamsi fışkırıyor’ diyebiliriz. Gerçekten öyle ki, o kadar bol hamsi çıkıyor ki bazen uykusuz kaldığımız bile oluyor. Hamsi genellikle açık denizde, Sinop’tan Trabzon’a uzanan bölgede avlanıyor" dedi.

"3 aydır aralıksız hamsi avlıyoruz"


Tekne çalışanlarından Ahmet Doğan, yaklaşık 3 aydır aralıksız hamsi avladıklarını şu anda ciddi bir hamsi bolluğu yaşadıklarını kaydederek, "Geçen yıl çoğunlukla ince hamsi avlandığı için yasaktı bu sezon ise irilendi. Çok şahane bir avcılık var. Palamut çıkmadı, üç aydır hamsi tutuyoruz. Şu anda büyük bir hamsi bolluğu var; şükürler olsun, böyle bir sezon daha önce hiç yaşanmamıştı. Gürcistan’daki avcılık ise yılbaşından sonra başlıyor. Oranın da kendine göre şartları var; yaklaşık bir ay süren bir hamsi sezonu oluyor. Gürcistan’daki avcılık buradan daha iyi, orada da bolluk var. Önceleri oraya gittiğimizde genelde 500-1000 ton avlanıyordu. Eskiden orada pek tekne yoktu, ama şimdi tekneler arttı" diye konuştu.

#Karadeniz
#Hamsi
#Trabzon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?