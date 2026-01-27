Akdeniz’de çifte hortum

Erdemli ilçesinde de kuvvetli yağış etkili oldu. Bir süre etkili olan yağmurun ardından dolu başladı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolunun ardından sağanak yağış devam etti. Yağış nedeniyle Koyuncu ve Alata mahallelerinde bazı yollar su altında kaldı. Araçlar yollardan güçlükle geçti.



