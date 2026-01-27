Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Akdeniz’de çifte hortum

Akdeniz’de çifte hortum

21:1927/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında iki hortum çıktı, yağmur ve dolu yağışının başlamasıyla etkisini yitirdi. Erdemli ilçesinde hem dolu hem de kuvvetli yağış etkili olunca bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış Mersin’in bir çok ilçesinde etkili oldu. Yağış öncesinde Silifke ilçesinden görülebilen Akdeniz’de kıyıya yaklaşık 1 mil açıkta iki hortum birden çıktı. 

Bir süre etkili olan hortum yağmur ve dolu yağmasının ardından etkisini yitirdi. Doluyu toplayan vatandaşların kardan adam yapması dikkat çekti.

Erdemli ilçesinde de kuvvetli yağış etkili oldu. Bir süre etkili olan yağmurun ardından dolu başladı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolunun ardından sağanak yağış devam etti. Yağış nedeniyle Koyuncu ve Alata mahallelerinde bazı yollar su altında kaldı. Araçlar yollardan güçlükle geçti.


Mersin genelinde ara ara yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.


#Mersin
#Silifke
#Hortum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son perde: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç programı ve yayın canlı yayın kanalları